Вскрылись неожиданные детали личной жизни Александра Реввы и его брошенной мамы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники Александра Реввы который день обсуждают вскрывшиеся детали личной жизни шоумена. Он разорвал все связи с отцом, который бросил жену с двумя маленькими детьми на руках. А недавно мама артиста сообщила, что уже год не видит сына. При этом пенсионерка уточнила, что могла встречаться со своей кровиночкой лишь в гостиницах или ресторанах. И вот теперь всплыли неожиданные детали личной жизни Реввы и Любови Рачеевой.

Вот уже несколько дней общественность называет Александра Ревву неблагодарным сыном и пытается взывать к его совести. Правда, выяснилось, что мама шоумена Любовь Рачеева приукрасила события, сидя перед Лерой Кудрявцевой.

По словам пенсионерки, сын попытался встретиться с ней, когда вместе с женой Анжеликой был в Сочи. Артист позвонил маме и позвал посидеть всем вместе. Однако свидание так и не состоялось - помешал другой мужчина.

"Он меня приглашал, приехал на один день на Красную Поляну. Это было воскресенье - в сентябре. Он звонит, говорит: «Мама, мы с Анжеликой тебя ждем». Я говорю: «Сыночек, у меня сегодня концерт Ержана. Мне нужно ему погладить рубашку, встретить его, людей посадить в зал. У меня ножка болит, уже пять часов вечера…»" - рассказала Рачеева.

По ее словам, она не смогла приехать. "Он написал: «Тогда пусть тебе Ержан и помогает». Ревнует, очень ревнует", - цитирует пенсионерку Woman.ru.

К слову, именно ради своего протеже Ержана Нургалиева женщина и пришла на съемки шоу, где потрясла грязным бельем. Мама Реввы занимается продюсированием мужчины. Она добавила, что ни на сына, ни на его супругу не жалуется, и каждого из них назвала "родной кровинушкой".