Оскандалившийся Александр Ревва улетел в Дубай, пока его мама льет слезы у Леры Кудрявцевой

Александр Ревва. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Ревва вновь на первых полосах скандальной хроники. Полгода назад он исчез из поля зрения поклонников. Потом появились слухи о том, что артист якобы переехал в Испанию. Шоумен на сплетни никак не реагировал, а вот его супруга Анжелика набросилась на злопыхателей с гневной отповедью. Женщина посоветовала не лезть в ее семью. А на днях в гости к Лере Кудрявцевой пришла мама шоумена. Любовь Рачеева расплакалась на публике, сделав признание о сыне.

"Я не видела Сашу с прошлого года. Он иногда звонит, говорит: "Мама, привет. Как здоровье у тебя?" Я говорю: "Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально". А он отвечает: "Так, мне отрицательные эмоции не нужны". И кладет трубку", - поведала мама Александра Реввы.

Услышав это, Лера Кудрявцева вздрогнула. Блондинка остро реагирует на чужую боль и старается всячески поддержать своих гостей, которые открывают перед ней душу.

Немного успокоившись, Любовь Рачеева продолжила свою исповедь. Оказывается, несчастная женщина давно не видела внучек.

Пока Ревва гастролирует и отдыхает за границей, его мама живет в надежде, что сын вспомнит про нее. Любовь Николаевна считает, что Александр поддается влиянию супруги, и поэтому холоден с ней. Шоумен давно счастлив в браке. С женой Анжеликой они воспитывают двоих дочерей: старшей Алисе 15 лет, а младшей Амели - девять.

Любовь Николаевна постоянно ищет встреч с родными. "Сынок, позвони мне", - взмолилась Рачеева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Ранее стало известно, что Ревва не общается и со своим отцом Владимиром Реввой. В беседе с «КП» папа звезды заявил, что разрыв отношений случился из-за критической позиции актера по Донбассу.

Сейчас Ревва уехал на гастроли в Дубай. В ОАЭ проходит фестиваль для богатых русских. В минувшие выходные он и Игорь Верник развлекали гостей. Самый дорогой билет стоил 73 тысячи рублей.

К слову, стало известно, что Александр якобы раскошелился на апартаменты в Дубае за 42 миллиона рублей. Сплетники шептались, что у звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ. К слову, по итогам 2021 года Ревва заработал около 4,1 миллиона долларов. До этого он не раз попадал в список самых высокооплачиваемых шоуменов страны.