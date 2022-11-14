Каховская ГЭС получила серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Каховскую ГЭС пытаются разрушить

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС получила серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, но она может быть восстановлена. Леонтьев заявил: «Степень разрушения грандиозна. Восстановление займет год или больше, это должны оценивать специалисты». Глава округа отметил, что из-за ударов со стороны ВСУ повреждены Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие важнейшие объекты.

В незалежной испытывают наркотические анальгетики

Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко завил, что запад испытывал наркотические анальгетики на Украине. По его словам, испытание препаратов проходило на юго-востоке Украины, так как это снижало затратную часть, а плата добровольцам и специалистам была ниже, чем в Европе. А нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски «выхода» ненужной информации в случае неудач. В этих лабораториях на украинских гражданах испытывали наркосодержащие назальные анальгетики, разработанные на Западе для военных НАТО. Ну, вообще, Запад на всей стране проводит большой лабораторный эксперимент.

Войну в самостийной лоббирует американский ВПК

Обозреватель Asia Times Леонард Гудман утверждает, что именно американские производители оружия лоббировали разжигание конфликта на территории Украины. Гудман пишет: «Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения». Ну, в случае с Киевом режиму Зеленского из-за океана сплавляют вооружения помельче и подешевле, но интересанты все те же..

Американцы ждут наступления в Запорожье

The New York Times полагает, что ВСУ готовит крупное контрнаступление на запорожском направлении. В публикации говорится о том, что «появляется все больше намеков на то, что украинцы готовятся к большому сухопутному наступлению». При том отмечается, что Вооруженные силы Украины могут заплатить «непомерную цену» за попытки форсировать Днепр. Но они ведь за ценой не постоят?

Снова воздушная тревога по всей стране

Воздушная тревога была объявлена утром в воскресенье, 13 ноября, во всех областях Украины. Об этом сообщил официальный ресурс по оповещению населения. В ночь на воскресенье тревога уже объявлялась в Киеве и ряде центральных областях страны, но затем была отменена. В субботу в разное время сирена воздушной тревоги также звучала почти на всей территории Украины.

Финансисты США хотят, чтобы Украине помогали все

Глава Минфина США Джанет Йеллен обсудит проблемы энергетики, связанные с предстоящей зимой, с коллегами из Франции и Италии Брюно Ле Мэром и Джанкарло Джорджетти на полях мероприятий на саммите G20. Йеллен продолжит оказывать мощную финансовую помощь на украинском направлении «прозрачным и предсказуемым образом». Руководитель Минфина США планирует также встретиться с председателем Народного банка Китая И Ганом, чтобы обсудить экономическую ситуацию в мире и то, как бы получше прижать этих русских.

Блэр осудил Сунака за безоглядную помощь Киеву

Тони Блэр, экс-премьер Британии, обвинил действующего руководителя кабмина Риши Сунака в оказании «разрушительного воздействия» на бедных людей по всему миру. По данным The Guardian Блэр негативно оценивает решения нового британского премьера о сокращении средств, выделяемых помощь бедным странам Африки и Азии и увеличении помощи Украине. Он полагает, что это, имеет крайне негативный эффект для имиджа Британии в мире. Блэр зрит в корень, ну а Сунак...

Будапешт смотрит на Украину с прищуром как и Варшава

Ласло Тороцкаи, глава венгерской партии «Наша Родина» стал очередным европейским политиком, предположившим грядущий раздел Украины. Поздравляя Польшу с Днем независимости, он заявил: «До встречи на общей польско-венгерской границе!». И прикрепил к твиту фото, снятое в марте 1939 года у села Ужок (территория нынешней Украины у польской границы). Там пожимают руки пограничники, которые стоят на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины. Ранее, глава венгерского МИДа Петер Сийярто подтвердил наличие военного сценария для защиты 150 тысяч своих соотечественников в Закарпатье. Но в Киеве знают только одного «специалиста по разделке», а других как бы не замечают.

В Киеве возмутились песнопениями в храме на русском языке

Александр Ткаченко, глава Минкульта незалежной, заявил в Telegram-канале, что СБУ и полиция начали расследование по факту возможных песнопений на русском языке во время службы в Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви (УПЦ). Ткаченко написал: «О ситуации относительно видео со службы УПЦ в одном из храмов Киево-Печерской лавры — уже работают Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины». Но добавил, что нужно проверить видео на подлинность. Проверяйте-проверяйте, но эту песню не задушишь, не убьешь.