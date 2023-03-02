Зеленский никогда не отмоется от детской крови: На брянскую деревеньку напали современные власовцы на службе украинского рейха

Кадр видео, записанного боевиками в Брянской области.

В Брянской области произошло вооруженное нападение украинских диверсантов на мирных жителей. Это теракт. Его, собственно, так и назвал Владимир Путин. Ранен ребенок, погиб мужчина в машине, в которой он перевозил детей. Всего погибли два человека. В обычной «Ниве». Все гражданские.

Немногим позже появилось видео, где на подъезде почтового отделения подвергшейся нападению деревеньки позируют вооруженные скоты, которые заявляют, что, мол, они из «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) и пришли в Россию воевать с властью. Одного из командиров террористов опознали – бывший сподручный Тесака (Марцинкевича) Денис Никитин (Капустин), сбежавший на Украину и вступивший в ВСУ.

И это не просто какой-то абстрактный «РДК»*. Это «корпус» в составе ВСУ. Который подчиняется главе ГУР Буданову, главкому ВСУ Залужному и президенту Украины Зеленскому. И это их приказы выполняет сие подразделение. И в глухую деревеньку на Брянщине они пришли по приказу. Кстати, главарь подразделения террористов Капустин-Никитин не так давно хвалился своим удостоверением ВСУ, показывал.

И он же, позирует в маленькой деревне: «Мы не воюем с гражданскими, мы пришли воевать с режимом». Совсем, как в свое время террорист Басаев, пытавшийся для Запада лепить из себя «воина демократии»: «Мы воюем не против русского народа, а против русизма. Не для того что бы убивать, а что бы отстоять Свободу». А кто убил мужчину, кто стрелял в маленького мальчика в брянской деревне, мразь? И куда вы так быстро свалили, как только записали свой ролик? Побежали отчитываться?

Украина в лице своего военного командования привязала себя к этому теракту на Брянщине такими прочными нитями, что корабельные канаты по сравнению с ними - тьфу! Признавать за кровавыми нациками из «РДК»* право на самостоятельные действия – все равно что считать власовцев независимой от Гитлера армией во Второй Мировой войне. А эти сегодняшние террористы - и есть те самые власовцы. Одни клялись фашистской Германии и Гитлеру, другие – Украине и Зеленскому.

И закончат они точно так же, как и их предшественники. Как Басаев и Власов. Как Бандера и Гитлер. Снизу и до самого верха.

*Запрещенная в России террористическая организация

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