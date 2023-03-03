Алина Загитова и Ольга Бузова могли подраться уже 9 марта. Промоутер сообщил про изменения в дате боя

Алина Загитова активно готовится к поединку и регулярно выкладывает фото и видео с тренировок. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любительские схватки между звездами шоу-бизнеса становятся все популярнее. Миллионы просмотров в интернете собирают бои Алексея Панина, Никиты Джигурды, Отара Кушанашвили, Елены Берковой и даже Никиты Преснякова.

Именно поэтому промоутеры и переключились с профессиональных на популярных артистов и даже...фигуристок. Так, некоторое время назад стало известно, что Алина Загитова готовится выйти на ринг, чтобы подраться с Ольгой Бузовой по правилам бокса.

Поединок предполагал три раунда — прямо, как на Олимпиаде. Поэтому девушкам надо основательно подготовиться. Только если Оля никаких доказательств тренировочного процесса не предоставляла, Алина — наоборот, регулярно выкладывает фото и видео с тренировок.

— Выкручиваю скорость реакции на максимум с помощью бокса, — подписывает Загитова видео, где лупит по лапам. — Если что, теперь смогу за себя постоять. Да и дополнительная физическая нагрузка лишней не бывает.

Организовать супербой Бузова-Загитова взялся самый влиятельный российский промоутер Владимир Хрюнов. Поединок был запланирован на 9 марта — видимо, в качестве подарка-послевкусия на праздник для дам. Однако пока дата боя сдвигается. Якобы из-за ажиотажа на уровне федерального ТВ.

— Работа над поединком все еще идет, — отметил Хрюнов. — 9 марта бой, конечно, не состоится. Вопрос пока не решен, потому что телеканалы борются за право показа.

Алина не расстраивается и упорно продолжает тренировки.

— Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! — говорит она. —Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде.