Галина Говорухина: Со Славой я познакомилась на Одесской киностудии, когда он спустился с гор после съёмок «Вертикали»

Галина Говорухина. Фото: Иван МАКЕЕВ

…С Галиной, своей женой, меня соединил… сам Говорухин.

А дело было так.

29 марта 2016-го должен был «состояться» юбилей Станислава Сергеевича, но он его … «отменил».

Отказался от творческих вечеров, юбилейных показов его фильмов, интервью…

От меня он тоже пытался «отвязаться». Но я его «обхитрил».

Мгновенно придумал новый жанр «не интервью» - Говорухин сначала подвоха не заметил и немного проговорился.

Но тут он быстренько меня раскусил: «Саш, да плевать мне на юбилей! Я хотел просто смыться... И ты меня тоже не доставай. Если хочешь - звони Гале».

И дал номер мобильного телефона своей жены.

Ну, я и позвонил.

Так что в газете мы напечатали две беседы - и «не интервью», и - интервью жены режиссера.

К тому, что вы, надеюсь, прочитали, добавлю три момента, которые оказались «за кадром». В спешке я просто не стал их расшифровывать.

«Со Славой я познакомилась на Одесской киностудии, когда он спустился с гор после съёмок «Вертикали», - рассказала супруга Станислава Сергеевича.

Потом - как она снималась в эпизоде старой-старой версии фильма «Айболит».

Ну, и конечно же, я выпросил у неё то самое фото, которое вы здесь видите. «Я такой была тогда, когда мы познакомились со Славой».

Галина Говорухина. Фото из семейного архива.

Кстати, по самой первой ссылке вы можете послушать полностью наш разговор - запись мы использовали на Радио «Комсомольская Правда».

13 июня 2018-го в СМИ появилось сообщение: «Говорухин скончался». Я, ошарашенный, тут же позвонил Галине Борисовне. «Он жив! В тот день я был самым счастливым журналистом в мире! Здесь это интервью.

К сожалению, на следующий день, 14-го, снова пришла печальная весть… Которая на этот раз, увы, подтвердилась.

…На сороковой день после ухода моего Героя я нашёл в нашем электронном архиве полосу бесед со Станиславом и Галиной Говорухиными, распечатал на цветном принтере… Вставил в рамку и отнёс Галине Борисовне.

… Она потом мне говорила, что это для неё - «Дорогая реликвия»: «Стоит у меня дома, на самом видном месте».

Прощайте, дорогая Галина Борисовна!