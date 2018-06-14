Станислав Говорухин: Саш, да плевать мне! Я хотел просто смыться...

14 Июнь 23:40 2018-06-15T00:03:33+03:00

Наш обозреватель - о наследстве, которое досталось ему от Великого Режиссера и Гражданина

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Говорухина не стало... А мне - в наследство от него - досталась коллекция ссылок с сайта kp.ru

Некоторые представляют собой (ну, это я, наверное, сам так вот придумал) что-то вроде старых таких виниловых пластиночек. Их можно поставить как бы даже на проигрыватель. И... услышать голос Станислава Сергеевича. Чаще всего - ироничный. Какая-то такая манера у него была - он говорил как-то снисходительно, что ли...

Ну, вот ссылка первая - она, похоже, самая - самая серьезная. И название - соответствующее!

1. "А ну-ка убери свой чемоданище!"

Я не буду, дорогие читатели, грузить вас здесь датами - это вы все найдете по ссылкам. А просто расскажу про детали, которых там нет.

Говорухин сам редко "доставал" журналистов. В основном - мы его.

А это был как раз тот случай, когда он сам мне позвонил на мобильник. (Послушайте, кстати, аудиозапись.) Только не подумайте, что я всех подряд только и записываю. Скорее всего, сделал это с разрешения Станислава Сергеевича.

И еще обратите внимание на такой вот момент: я у Говорухина спрашиваю - вы узнали, кто дал распоряжение поставить на Красной площади это чудище - гигантский рекламный чемодан? И по указанию какого конкретно чиновника он будет демонтирован? А Говорухин: так это газета должна и выяснить.

Честно скажу - я пытался это сделать. Но мне это так и не удалось.

Зато, по-моему на следующее утро этого сундука на Красной площади уже не было...

Вот ссылка про эту странную историю.

2. Как мы с постановщиком "Места встречи" придумали новый жанр - "Не интервью"

Теперь-то я понимаю - он специально тогда не бросил трубку, нарочно "тянул резину". Наверное, ему самому было интересно - как этот "журналюга" (в хорошем смысле) выкрутится? Ну, а я и крутился, как мог! А он где-то подыгрывал мне. Особенно вот здесь - обратите-ка внимание!

(Кстати, лучше послушать фрагменты передачи Радио "Комсомольская правда", там же и интервью супруги режиссера, Галины Борисовны)

Да, обратите внимание на два момента.

Первый. Я специально задал этот вопрос - насчет того, что самый любимый его фильм - "Вертикаль". Я, честно говоря, знал, что это не так и очень надеялся, что он начнет возмущаться и говорить: мол, фильм слабый и так далее.

И второй момент. Когда я выведал у Говорухина все, что хотел, вдруг нарочно спрашиваю: а можно все-таки один вопрос - для интервью. А он: я же сказал, что - никаких интервью, а то мне неудобно перед другими журналистами. И добавил: "Я хотел просто смыться и вообще не говорить об этом...."

Мне потом рассказывали - Говорухин хохотал, когда это все читал и слушал...

3. Это я его уговорил не уходить из Думы и кинематографа

Честно скажу - я и раньше не то, что подозревал - а был уверен: а не я Говорухина, допустим, разыгрываю, это он со мной играет - как актер, причем - блестящий. Притворяется. Делает вид, что принимает мои вопросы за чистую монету.

И меня такой вариант вполне устраивал.

Вот, пожалуй, самый органичный наш разговор, где журналист делает вид, что он и вправду своего Героя в чем-то убедил, а Герой - ну, вот прям идет на поводу у журналиста!

Пожалуйста - ссылка!

Да, кстати! Между прочим, после моего этого интервью Станислав Сергеевич ни из Думы так и не ушел, ни из кинематографа...

Почему? Да потому что вовсе и не собирался это делать!

4. "Я был таким же идиотом, как и Ксюша Собчак..."

И, наконец, самое удивительное хайп-интервью от Говорухина.

Оно не совсем обычное.

Во-первых, сама тема: Ксюша Собчак - кандидат в президенты России.

Во-вторых, Станислав Сергеевич говорил со мной, судя по всему, сидя в ресторане. И его реплики были адресованы не только, а может быть, не столько мне - а тем, кто сидел с ним рядом, напротив.

Впрочем, получилось еще забавнее.

Ну, судите вот сами...

И еще заметьте - свои прогнозы на президентские выборы-2018 Говорухин сделал задолго до того, как они прошли...

* * *

... Я мог бы и дальше продолжать знакомить вас со ссылками-реликвиями - с этим удивительным наследством от Говорухина. Но, по-моему, и так уже понятно, какого удивительного эксперта я лишился,

И как нам всем будет не хватать этой тонкой говорухинской иронии...

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