Ксения Собчак угодила в громкий скандал из-за Ивана Урганта

Собчак едко высказалась в адрес коллеги Фото: Олег ЗОЛОТО

Ксения Собчак вновь находится на первых полосах скандальной хроники. На этот раз причиной стала перепалка телеведущей и Вячеслава Манучарова. Блондинка едко высказалась в адрес коллеги. Но он молчать не стал и дал отлуп оппонентке.

"Вячеслав Манучаров обвиняет Ивана Урганта в отсутствии чувства юмора. Как говорится, последние времена настали", - высмеяла Ксения Собчак шоумена.

После этого она заявила, что Манучаров якобы претендовал на место Урганта. "Манучаров раньше был известен разве что «Большой разницей», сидел на матрасах, брал интервью. Сейчас матрас «Эмпатии Манучи», прости Господи», стал вмещать гораздо больше людей. Октябренок рвется в пионеры!" - съязвила 41-летняя блондинка в своем авторском шоу на YouTube.

Скандальная ведущая не сомневается, что шоумен не сможет занять места тех, кого так яро критикует. "Вячеслав, клеймящий уехавших за западными подачками, ждет этих же подачек, но только на Родине. Манучаров предрекает эмиграцию Урганту в Израиль, чтобы официально освободить слот под шоу Вячеслава. Но нет, кто был никем, тот стать всем не может", - добавила Ксения.

Она отметила: "Ургант не бьется Манучаровым, Пугачева не бьется Кормухиной, но если усердно прыгать все выше и выше, чтобы получить сахарок, в итоге все равно получишь по морде. Это я просто напоминаю… из чистой эмпатии".

Вячеслав не на шутку оскорбился. Он выступил с громким заявлением в адрес Собчак: "Есть большое подозрение, что и подписчики, и просмотры у Собчак накрученные... Подозреваю, самое сложное после покупки подписчиков самой не уверовать в то, что это живые люди".

Но на этом шоумен не успокоился. Он напомнил оппонентке о своих достижениях на телевидении. "Я работал на каждом канале нашей страны. У меня за плечами десять шоу на всех федеральных каналах. И две премии Тэфи за проект «Большая разница». И сегодня я высказываю смело свою позицию про Урганта, Познера и кого угодно, не потому что я хочу занять их место в эфире Первого канала. А потому что искренне так думаю. Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы, бабла и теплого места", - сказал, как отрезал мужчина.

После чего обозвал Собчак "сплетницей" и сообщил, что публика "не хочет смотреть и слушать" блондинку. "Кто знает, может, еще не поздно вернуться на телевидение, о котором, судя по всему, вы так грезите, с новым шоу «Блондинка в топленом шоколаде». Может, тогда к вам снова вернутся миллионные просмотры. Ведь в шоколаде вы как рыба в воде…" - дерзко завершил свою гневную отповедь Вячеслав.