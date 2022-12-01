Певица Глюкоза высказалась о беременности 15-летней дочери: "Будем рожать"

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, призналась, что обговорила со старшей дочерью Лидой возможность ранней беременности Фото: соцсети

Певица Глюкоза является дважды мамой. Она много времени уделяет дочкам. 11-летняя Вера пока хлопот не доставляет, а вот с 15-летней Лидой приходится непросто. Девочку несколько раз выгоняли из школы за курение, она заявляла о психических проблемах, а недавно звездная мама и вовсе сделала признание о том, что разработала план на случай внезапной беременности подростка.

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, призналась, что обговорила со старшей дочерью Лидой возможность ранней беременности. Артистка заверила, что поддержит свою кровиночку и не позволит сделать аборт.

"Я уже веду с Лидой разговоры о ранней беременности. Она взрослеет. Бывают такие экстренные случаи. Я говорю о том, что будем рожать, ждем. А Лида отвечает: «Мама, отстань! Нет»", - объяснила исполнительница.

Она отметила, что ее мама тоже с ней обсуждала интимные вещи. "Говорила, что нужно предохраняться, но если это случается, то нужно прийти домой и обо всем ей рассказать", - добавила звезда.

Лида, к слову, пишет песни и выступает на сцене, а еще любит экспериментировать над собственной внешностью. Она коротко стрижется и красит волосы в яркие цвета, носит пирсинг. Глюкоза с пониманием относится к поступкам дочери и ничего ей не запрещает.

Ранее Лида призналась, что принимала психотропные препараты. "Долгое время сидела на транквилизаторах. У меня были проблемы со сном. Летом я с них слезла. Но проблемы со сном не перестали возникать. Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках", - делилась девочка.