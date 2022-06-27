Дочь певицы Глюкозы отказалась быть девочкой

Сама артистка не видит в этом ничего страшного Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время иметь ребенка-гея, трансгендера или небинара у голливудских звезд считается таким же модным, как никогда официально не регистрировать отношения. Все помнят, как несколько лет назад Анджелина Джоли заявляла о том, что ее биологическая дочь от Брэда Питта ощущает себя мальчиком. Приемный сын Мадонны, напротив, наряжается в девочку. У Дженнифер Лопес и вовсе 14-летняя дочь - небинарная личность, то есть не принадлежащая ни к одному полу. Российские знаменитости тоже не отстают от своих заокеанских коллег. Дочь певицы Глюкозы объявила себя небинарным человеком.

С детьми знаменитостей происходят странные вещи. Не со всеми, конечно. С некоторыми. Все помнят, как несколько лет назад о своей небинарности заявляла дочь Михаила Ефремова. Анна Мария сначала долго не могла определиться со своим полом. Потом меняла имя. Потом сообщила, что у нее есть девушка. И вот теперь стало известно о небинарности старшей дочери певицы Глюкозы.

Артистка объявила, что ее 15-летняя Лида небинарный человек. "Было такое", - сказала артистка, когда ведущая "Нового Радио" предложила представить такую ситуацию, если ее наследница признается в отсутствии гендерной идентификации.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам звезды, она спокойно отреагировала на признание наследницы. Глюкоза заверила, что не видит в этом ничего криминального. По ее мнению, новое поколение просто мыслит гораздо шире, чем это было раньше. "Главное - быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, просто не подаю вида", - поделилась Наталья.

Напомним, у певицы две дочери от бизнесмена Александра Чистякова - 15-летняя Лидия и 10-летняя Вера. И если младшая растет тихоней, то старшую отчислили из двух частных школ за плохое поведение.

Наталья считает, что Лида - слишком яркая и неординарная девочка, поэтому учителя придираются к ней. "Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений", - рассказывала вокалистка.

Певица призналась, что из одной школы Лиду выгнали за курение. Глюкоза не стала ругать свою кровиночку. Вместо этого предложила оборудовать в школах курилки для старшеклассников. "Где детям курить? Они в машине едут с родителями - там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила", - жаловалась певица.

Лида, к слову, решила пойти по стопам знаменитой матери и стать певицей. Она сочиняет музыку и тексты, не боится выходить на сцену. Эксперименты с внешностью - привычное дело для Лидии. Она была лысой, красной, с проколом в носу, набивает тату.