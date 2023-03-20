Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 марта 2023 года: Кого во Львове бьют за русский язык и зачем Одессе концлагерь

Польша претендует на создание самой большой сухопутной армии в Европе. Фото: REUTERS

Этот Ми-8 летел не туда и не за тем

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировал до роты «воинов света», три бронемашины, самоходку «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении отправила к праотцам до 50 «героев свободы», две бронемашины и два автомобиля. Южная группировка войск на Донецком направлении упокоила более 80 украинских бойцов, три бронемашины, четыре пикапа, три РСЗО «Град», гаубицу «Мста-Б» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила свыше 50 солдат противника, три пикапа, и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении за сутки враг потерял почти взвод, три автомобиля и две САУ «Гвоздика». Под Купянском сбит Ми-8 ВСУ, а средства ПВО перехватили 9 снарядов Хаймарс и Ольха и приземлили 7 беспилотников противника в Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР.

В США ужаснулись тому, как Украина относится к своим погибшим

Ноктис Дрейвен, ветеран ВС США, заявил, что ВСУ не хоронят своих погибших солдат, а бросают их у дорог, в лесах и в оставленных окопах. Бывшего американского военного возмущает, что многих погибших украинские командиры объявляют без вести пропавшими по одной причине: государство не выплачивает семьям «пропавших» компенсации. А для тех, кого все-таки вывезли из зоны боев, все меньше мест на погостах. На Аллее Славы на военном кладбище №18 в Харькове, где хоронят погибших на севере зоны СВО украинских солдат, места для могил закончились. Да, это вам не Арлингтон.

Варшава разворачивает армейские рекрутинговые центры

Польское Минобороны разворачивает армейские рекрутинговые центры по всей территории республики. Оборонное ведомство агитирует молодежь надевать военную форму. Люди в погонах проводят мероприятия и выставки, где молодым людям предлагается подписать контракт с Минобороны Польши. Эта компания началась после заявлений президента Анджея Дуды о создании самой большой сухопутной армии в Европе. Одновременно Варшава активизировала закупку бронетехники, ракетных и артиллерийских систем из-за океана — из Соединенных Штатов и… из Южной Кореи. Польша собирается сформировать трехсоттысячную армию. Вопрос для знатоков — куда она будет направлена?

Под Одессой появился концлагерь для уклонистов

Юрий Барбашов, глава администрации Снигиревского района, сообщил, что в Одесской области организован концлагерь для тех украинцев, которые не желают поднимать оружие против России и уклоняются от призыва. По данным Барбашова, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях насильственная мобилизация набирает обороты. Мужчин всех возрастов патрули буквально похищают на улицах. В Одесской области отказников загоняют в концлагерь. Там в тюремных условиях перевоспитывают тех, кто не желает умирать под Артемовском или Угледаром. В последние недели силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет всего мужского населения. А те, кто проживает в городах, стараются не выходить из дома, но их мобилизуют в результате поквартирных обходов. Так вас научат вашу «европейскую» родину любить.

Зеленского оставят перед «территориальной проблемой» один на один

Обозреватель Джош Хаммер в Newsweek пишет, что в случае победы в США политиков, выступающих против поддержки незалежной, Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно. Хаммер, рассматривая выдвижение кандидатом в президенты США губернатора Флорида Рона Десантиса, напоминает его позицию: участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам Штатов. Хаммер поддерживает Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России. Верной дорогой идете, товарищи ковбои!

Львовянин подрался с украинками из-за русского языка

Не попавший под мобилизацию львовянин набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за того... что те говорили по-русски. Этот пан на украинском языке зачем-то поинтересовался у девушки, откуда она приехала. Та по-русски ответила, что она «из Днепра», и мужчинка, закричав, что пора выучить «государственный язык», стал колотить приезжую сумкой и оскорблять даму и ее подругу. А мог бы отвести на курсы украинского языка или в благотворительную кухню.

17 блокпостов

Губернатор Брянщины Александр Богомаз сообщил, что в приграничных с Украиной районах будет возведено 17 блокпостов. На службу туда заступят сотрудники Росгвардии и сотрудники МВД по Брянской области. Этот шаг сделан для того, чтобы жители чувствовали себя более защищенными.