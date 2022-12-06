Оскандалившийся Александр Ревва возмутил странным поведением на концерте

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Ревва, выступающий под творческим псевдонимом Артур Пирожков, последние месяцы не то и дело попадает в скандальные хроники. Сначала ходили слухи об эмиграции артиста, затем мама шоумена со слезами на глазах рассказала о том, что знаменитый наследник прекратил с ней общение. А на днях знаменитость возмутил народ своим поведением на праздничном концерте.

На днях в Москве прошли съемки шоу "Песня года". В концертной программе приняли участие все топовые артисты России. На сцену столичного дворца "Мегаспорт" вышел и Александр Ревва.

Во время традиционного исполнения композиции "Песня остается с человеком" звезды выстроились в линию вдоль сцены. Вот только Ревву оттеснили в сторону. Александр с унылым видом стоял у самых кулис .

Поклонники отметили, что он с раздражением топтался на месте, в то время как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Валерия и другие звезды с улыбками на лице исполняют финальный шлягер.

Зрители отметили, что Ревва смотрел в сторону веселящихся артистов с нескрываемым отвращением. "Вчера была на «Песне года». Там его не очень зрители встретили. Не освистали, конечно, но овации не было", "У него на лице отвращение, он его даже скрыть не может", "Пирожок-то протух", - делятся пользователи соцсетей.

Публика предположила, что странное поведение певца связано с тем, что коллеги отказались принимать Ревву обратно в свою тусовку из-за его побега из России. Тогда ходили упорные слухи, что Александр навсегда увез семью в Испанию. Лишь недавно он вернулся обратно. Но как-либо комментировать все то, что писали и говорили о нем, пока он загорал в Испании, Александр не захотел.

"Заметавшегося по Европам Александра Ревву, похоже, не приняли обратно в шоу-бизнес. Как ни рядился в каблуки-казаки, он чужой на этом празднике жизни", - пишет телеграм-канал "НеМалахов".

Называют и другие причины. Мол, Ревва не хотел в этом году веселиться на Новый год, но был вынужден сняться в шоу ради денег.

Кроме того, настроение Александру не поднимают и семейные скандалы. Недавно стало известно, что он разорвал отношения с отцом, не сойдясь с ним во взглядах на спецоперацию на Украине. Папа звезды проживает в Донецке.

А потом достоянием общественности стали отношения Реввы с мамой. Любовь Рачеева в слезах рассказала Лере Кудрявцевой, как 48-летний артист перестал выходить с ней на связь. Пенсионерка рассказывала, что несколько месяцев назад Ревва приехал в Красную Поляну по делам. Он позвонил родительнице и пригласил ее в ресторан. Однако в тот день женщина не смогла увидеть сына. У ее протеже-музыканта был концерт. Любовь Николаевна гладила ему костюм, была вся в заботах, готовила музыканта к выступлению. Александр разозлился и в сердцах разругался с мамой.