Молодой протеже нанес удар по маме Александра Реввы

Александр Ревва Фото: Александр КАТЕРУША

Некоторое время назад россияне стали свидетелями настоящей драмы в семье Александра Реввы. Его мама Любовь Рачеева на всю страну сообщила о том, что знаменитый сын от нее отрекся. Женщина плакала в гостях у Леры Кудрявцевой, рассказывая о сокровенном. Как оказалось, этот удар для пенсионерки оказался не единственным.

Мать Александра Реввы пожаловалась на новое предательство. Родительница знаменитого шоумена в отчаянии. Совсем недавно Любовь Рачеева шокировала публику заявлением о том, что сын игнорирует ее, она не может видеться с любимыми внучками. Теперь по женщине нанесли новый удар.

Любовь Николаевну бросил красавчик-протеже Ержан Нургалиев. Бойкая пенсионерка выступала продюсером сладкоголосого певца казахского происхождения, отдавала ему всю себя, называла вторым сыном.

Поговаривали, что именно из-за Ержана между Рачеевой и Реввой пробежала черная кошка. Женщина называет Нургалиева "своей кровинушкой" и признается, что настолько прикипела к казахскому тенору, что даже не смогла прийти на встречу с родным сыном, когда тот прилетал в Сочи.

Рачеева рассказывала, что несколько месяцев назад Ревва приехал в Красную Поляну по делам. Он позвонил родительнице и пригласил ее в ресторан. Однако женщина отказалась увидеться с ним. В тот день у ее протеже Ержана был концерт. Любовь Николаевна гладила ему костюм, была вся в заботах, готовила музыканта к выступлению.

Такой ответ разозлил Александра. В сердцах он разругался с мамой.

И вот теперь пенсионерка испытала боль утраты во второй раз. По ее словам, Ержан узнал, что его называют альфонсом и ловеласом. Певец прекратил общение с пенсионеркой и уехал от нее в Москву.

Теперь Любовь Николаевна заявила, что "будто бы снова потеряла сына". "Вот такая жизнь у мамы... Саша так и не перезвонил мне, а Ержан... Было два сына у меня. Один - родной, который забыл. А второй, который снова назвал меня «мамой Любой», обиделся... Я жду, что они оба все-таки мне позвонят», - цитирует заплаканную женщину Woman.ru.

Она не знает, как ей утешиться. Материнское сердце кровью обливается. Пенсионерка ждет весточек от своих мальчиков.