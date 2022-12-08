Мама Гарика Харламова раскрыла скандальную правду о жизни сына с Кристиной Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов в 2013 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внезапный скандал между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус стал достоянием общественности. Бывшие супруги вывалили на всеобщее обозрение подробности своего разрыва. Шоумен заявил, что Асмус живет в его доме на всем готовом. В ответ Кристина сообщила, что Харламов чуть ли не шантажом заставил её жить в трехэтажном особняке на Рублевке. В итоге в разборки артистов вмешалась мама юмориста Наталья Харламова.

С момента развода Кристины Асмус и Гарика Харламова прошло два года. Артисты все это время хранили молчание, не делились ни причинами разрыва, ни подробностями расставания. Лишь однажды Гарик упомянул, что оставил огромный дом дочке Насте и своей бывшей жене. Но совершено внезапно делали жизни знаменитостей после развода стали достоянием общественности из-за сальной шутки юмориста.

Харламов в одном из YouTube-шоу заявил, что оставил экс-жене "обоссанный и облеванный дом". Мол, неприятный казус случился до развода. Гарик сообщил, что не успел добежать до туалета. После чего уточнил, что после такого вроде и не жалко оставлять бывшей многомиллионное имущество.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись два года назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Униженная Кристина молчать не стала. Она написала в блоге, что бывший муж ничего ей не оставил: "Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили ни какой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но помогите лучше нам с ребенком наконец обзавестись жильем…"

Харламов скандальный выпад актрисы не оставил без ответа. С его слов, они все вместе до сих пор живут под одной крышей. А ведь у каждого давно своя жизнь.

У Кристины роман с коллегой по театру Романом Евдокимовым. У самого Гарика - отношения красавицей Катериной Ковальчук, которая как две капли воды похожа на Асмус.

"Вы живете в своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок", - уколол Гарик экс-жену.

На что Асмус парировала. Якобы прижимистый и мстительный экс-супруг не оставил ей другого выбора.

"Да, мы живем втроем все это время, - подтвердила Кристина. - Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался".

После чего обвинила шоумена во вранье. "Не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала платить пополам, тебе больше нечего мне предъявить", - заявила артистка.

Внезапно в скандал вмешалась мама Гарика. Бывшая свекровь Асмус сообщила, что живет в особняке на Рублевке вместе с сыном, внучкой и Кристиной.

По словам Натальи Харламовой, она решила высказаться в адрес Асмус впервые за десять лет. Женщина пристыдила актрису. Она сообщила, что дочь Гарика обеспечена полностью и не нуждается в жилплощади.

"Предел наступил. Точнее, беспредел. Может, проще было обсудить данные моменты дома? Да, в том самом прекрасном доме и уютном доме, в котором мы все живем вместе. С Настюшей. Кстати, у ребенка есть жилье. И не одно. Обеспеченное любящим папой", - осадила Наталья бывшую невестку.