Боец ВСУ на фронте в районе города Лиман, ДНР. Фото: REUTERS

В ООН, наконец, узнают о том, как ВСУ убивают Донбасс

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН сообщил, что в Совбез и в Генассамблею Организации объединенных наций отправлено письмо, где приведены факты об обстрелах мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ. Это официальный документ от донецкой общественной организации «Справедливая Защита». Акцент сделан на массированных обстрелах текущей недели. В результате последнего обстрела со стороны ВСУ пять шахт в Донецке обесточены. Под землей оказались почти 200 шахтеров. Все это можно долго не замечать — но не бесконечно.

Киевский мэр подписал бюджет выживания

Виталий Кличко, мэр украинской столицы, поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «бюджета выживания» на следующий год. Градоначальник приветствовал депутатов, которые сочинили «сбалансированный» финансовый документ. Бюджет этот, по словам Кличко, поможет обеспечить критически важные статьи расходов. Доходы бюджета Киева запланированы в размере более 66,3 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов), расходы – 65,6 млрд (1,7 млрд долларов). И это при том, что в столице продолжатся экстренные отключения электроэнергии на фоне ударов по критической инфраструктуре Украины. На какие доходы рассчитывают эти управленцы — в чемоданах-сейфах бронепоезда Варшава- Киев?

В Польше начались нападения беженцев в банках

Издание Kresy.pl сообщило, что на юго-востоке Польши в городе Перемышль беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом. Но к нападавшей сзади подошла пожилая женщина и начала бить украинку костылем. После чего охранник смог скрутить беженку и ее передали в руки полиции. Позже стало известно, что у 26-летней украинки имелись лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения. То есть ей, возможно, за вооруженное нападение ничего не будет. На Западе, кажется, надеются, что и психически больному киевскому режиму за нападение на Донбасс тоже не будет ничего. Напрасные мечты.

Наемников обманом заманивают в мясорубку Донбасса

Андрей Марочко, офицер народной милиции ЛНР, сообщил, что боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в ДНР. При том что сами ВСУшники под разными предлогами отказываются туда ехать. Киевские представители убедили иностранных солдат удачи, что они отправятся в Днепр для охраны промпредприятий. И лишь когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр. У этих часиков недолгий завод, и довольно скоро они тикать перестанут.

Минскими соглашениями Запад дал Киеву время подготовиться к войне

Максим Буякевич, заместитель постпреда России при ОБСЕ, считает, что заявление экс-канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с одной целью - дать Киеву время подготовиться к противостоянию с Москвой, - вполне объясняет позицию Запада в конфликте на территории незалежной. Меркель в интервью Die Zeit так и заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы дать Украине время, и помочь ей стать сильнее. По ее мнению, страны–участницы «Минска» понимали, что конфликт в незалежной был лишь приостановлен, но проблему решать Запад не собирался. Буякевич заявил: «Страны Запада используют Украину как инструмент в борьбе с российской государственностью. Они способствуют уничтожению руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией». Ну так а чего еще можно было от них ждать?

Вашингтон поможет Киеву защитить небо

Агенство Reuters сообщило, что Вашингтон готовится передать Киеву очередной пакет военной помощи. В нем - техсредства для укрепления системы ПВО и противодействия беспилотным летательным аппаратам на 275 млн. долларов. Штаты также предоставят незалежной боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы. Вооружения передадут со складов Пентагона. А когда склады опустеют, что Пентагон будет делать?

Киев продолжает подворовывать у «Газпрома»

Генпрокуратура Украины сообщила о том, что конфисковано имущество представительства «Газпромэкспорта». Это объект недвижимости площадью более 1000 квадратных метров и четыре автомобиля, которые принадлежат представительству дочернего предприятия ПАО «Газпром». До того были арестованы активы компании примерно на миллион долларов. Арестованное и изъятое при этом горючее было передано на нужды ВСУ. Может, все-таки пора заканчивать с перекачкой нашего газа через эту сумеречную зону в Европу?

Британцы не хотят поселять у себя украинцев

За последний месяц количество украинских беженцев в Британии, оказавшихся без крыши над головой, выросло практически на треть. Почти три тысячи человек пожаловались на отсутствие жилья в органы самоуправления. Главная причина — британцы не хотят принимать украинцев в своих домах из-за роста стоимости содержания жилья. Доплата в 350 фунтов стерлингов по программе «Дома для Украины» перестала себя оправдывать. Ну так что, зимы на Альбионе не морозные...