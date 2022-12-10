Измученный болезнью Андрей Губин пытается найти покой рядом с вдовой Александра Градского

Певец Андрей Губин.

Андрей Губин почти 20 лет не выходит на сцену. Певец тяжело болен, о чем не раз говорил. Из-за недуга артист даже вынужден сменить местожительства.

Андрей Губин из-за серьезных проблем со здоровьем постоянно испытывает адские боли и не может переносить резкие звуки и шум. А недавно, как назло, под окнами его московской квартиры началась стройка. "Опять шум, никакого покоя", - жалуется артист, измученный левосторонней прозопалгией.

Андрею пришлось покинуть московскую квартиру в доме на Земляном валу и перебраться за город. Мужчина снял дом в престижном поселке "Глаголево Парк" в Наро-Фоминском городском округе. Соседями Губина стали многие звезды.

Рядом обосновалась и вдова Александра Градского. Маэстро несколько лет назад выстроил шикарный дом, в который перевез молодую жену Марину Коташенко с сыновьями. Именно из этого коттеджа у женщины украли 100 миллионов, которые блондинка прятала под кроватью.

Так что теперь Губин пытается найти покой рядом с вдовой Градского. Исполнитель хитов "Мальчик-бродяга" и "Зима-холода" поначалу был доволен. Особенно его радовало, что он мог в любое время гулять и наслаждаться природой.

Однако позже и на новом месте одинокий вокалист столкнулся с проблемами. "Тут лес, красиво. Но что хочу сказать, что тишины особой тоже нет. Построили поселок самый большой в Европе, но и тут беспокойно, вертолеты постоянно над нами летают. Жить невозможно", - цитирует его Woman.ru.

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