Никита Михалков: "На грани сумасшествия то, что произошло со Смольяниновым*"

Никита Михалков несколько лет знает Артура Смольянинова

Никита Михалков высказался об Артуре Смольянинове*. Осенью 2022 года признанный иноагентом актер со скандалом сбежал из России. Из-за границы 39-летний артист сделал ряд громких заявлений. В ходе одного из интервью Артур обмолвился, что готов стрелять в россиян. Это стало последней каплей для его коллег-артистов. И если одни в резкой форме порицают звезду "9 роты", то Никита Сергеевич до сих пор недоумевает, что произошло с некогда перспективным молодым человеком.

Никита Михалков несколько лет знает Артура Смольянинова. Молодой актер снимался у режиссера в фильме "Утомленные солнцем-2". На площадке Артур, по словам мэтра, работал прекрасно, потому Михалков очень опечален тем, что сейчас происходит со Смольяниновым.

"Для меня было не просто удивлением, а разочарованием глубочайшим, на грани сумасшествия то, что произошло с актером Артуром Смольяниновым. Хороший артист, замечательный, веселый человек, прекрасно работал. Что с ним произошло?" - сокрушался мэтр.

По словам Никиты Сергеевича, Смольянинов выступил против России, так как его "сломил соблазн". Михалков рад, что рядом с ним - настоящие патриоты, готовые все отдать за Россию и ее светлое будущее. "Все мои товарищи те, с кем я работал и работаю, - мои единомышленники", - цитирует его ТАСС.

Напомним, широкий резонанс вызвали антироссийские заявления бывшего мужа Дарьи Мельниковой. Беглый артист заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России.

*Минюст РФ включил Артура Смольянинова в список физлиц-иноагентов