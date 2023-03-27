Владимир Путин наградил 10-летнего мальчика-героя Федю: Он вытащил из-под огня двух малолетних девчонок

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

История, из-за которой Владимир Путин наградил 10-летнего Федю Симоненко, случилась 2 марта. Две группы украинских диверсантов в тот день напали на деревни в Брянской области, Сушаны и Любечаны. Агрессоры сжигали дома и стреляли в людей.

Федю Симоненко вместе с двумя первоклассницами везли на машине в школу. При выезде из села по ним начали стрелять из автоматов. Водитель погиб на месте, но третьеклассник Федя не растерялся – он взял за руки девочек и потащил их в лес подальше от диверсантов.

Дети через какое-то время выбежали на лесополосу, где встретили попутку с двумя местными пенсионерами. Только тогда школьник понял, что его тоже задела пуля.

- Они нас довезли до мамы моей знакомой. Я понял, что ранен, когда мы добежали до дома. Я начал снимать куртку, вижу — у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я тогда понял, что пуля. Ну, она побаливала, - уже потом рассказал парень.

Федя Симоненко. Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Врачи отметили, что у мальчика крепкий организм, он быстро пошел на поправку.

Своим указом президент наградил героя Федю медалью «За отвагу». В положении о медали написано, что ей награждают не только военных, но и «иных граждан» за личное мужество и отвагу при «исполнении гражданского долга», «сопряженного с риском для жизни».

"За отвагу" - уже не первая награда школьника. Следственный комитет вручил ему ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Космонавт Андрей Бабкин передал парню личное приглашение посетить космодром на Байконуре. А губернатор Брянской области за свой счет купил многодетной семье новый дом.

Да, у Феди три брата и две сестры. Он - пятый ребенок. Старшие братья сейчас воюют на спецоперации, им 23 и 24 года. С одним из них Феде разрешили пообщаться по видеосвязи прямо в больничной палате. Его мама пошутила, что у старших братьев еще нет медалей, а младший уже заслужил.

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