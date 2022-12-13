«Переговоров больше не будет»: до Европы дошел разрушительный смысл откровений Меркель о Минских соглашениях

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе напуган бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Так и сказал, выступая на круглом столе по теме украинских событий в Вене: «Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия». Откровенность фрау экс-канцлерин, приведшую в ужас Штрахе, у всех на слуху: в недавнем интервью она призналась, что минские соглашения были не всерьез, а всего лишь обманкой для России, чтобы дать время Украине подготовиться к конфликту.

Но слова Меркель, которая призналась в том, что Запад осознанно обманывал Москву, ведя с ней, как выясняется, сугубо декоративные переговоры в Минске, в России никого не испугали, нет, а окончательно раскрыли глаза на то, с кем она имеет дело. С жуликами. И теперь надо жить, исходя из этого. Вспомним, как оценил ситуацию президент Путин: «После заявлений подобного рода возникает, конечно, вопрос доверия. Как договариваться? О чем? И можно ли с кем-то договариваться? Где гарантии? Вот это вопрос!». Так что страхи Штрахе - это уже аранжировка данной российским лидером оценки разрушительных последствий «откровений» Меркель. Хорошо, что до Запада все же дошло. Хотя пока - только до бывшего вице-канцлера отдельно взятой страны.

Минск, февраль 2015 г. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом переговоров. Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

А может, разовьем мысль Штрахе? Вернее, попробуем вывернуть ее наизнанку, чтобы посмотреть, что за ней еще может быть? Здесь первый вывод, пусть и парадоксальный, может звучать так: «Большое спасибо фрау Меркель за то, что она обрушила все усилия пропаганды Запада выставить Россию агрессором!» Ведь действительно, если бы не слова о том, что Украину специально готовили для военной схватки с соседом, немало доверчивых граждан и в нашей стране мучились бы вопросом, а зачем надо было начинать СВО против совершенно мирного и беззащитного киевского режима? Теперь этот вопрос снят. Благодаря той самой Ангеле, в которой еще недавно многие и у нас, и в Европе видели чуть ли не гаранта серьезности намерений Запада мирно решить украинский кризис. Нет, это они шутили так…

Но если выяснилось, что фрау Меркель - искусная политическая актриса, эдакая «канцлерин на доверии» и умеет заставить публику поверить в то, чего на самом деле нет, может, стоит присмотреться и к другим ее шагам на посту лидера ведущей страны Евросоюза? Скажем, ее прощальный визит в США летом прошлого года. Тогда в переговорах с Байденом она, пусть и с оговорками по поводу интересов Украины, как казалось, твердо выступала за завершение строительства «Северного потока-2». Потому что он был нужен Европе. А может, тоже хитрила? И вслух говорила одно, а на ушко Байдену шептала другое? Дескать, иди он прахом, этот газопровод, обойдется Европа и без него…

Дальше - больше. Ведь если, как сказал Штрахе, откровения Меркель уничтожают «любое основание для доверия», то не стоит ли присмотреться не только к тому, о чем Запад деланно договаривался с Россией, но и что там они говорят и обещают друг другу? Равное партнерство в экономике? Взаимный учет интересов друг друга? Военная защита союзников? Да бросьте, бывшая «канцлерин на доверии» уже все объяснила.

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