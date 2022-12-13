Кристина Асмус втянула Гарика Харламова в новый скандал

Кристина Асмус все еще живет с Гариком Харламовым в одном доме, несмотря на развод Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кристина Асмус разжигает новый скандал с Гариком Харламовым. На этот раз актриса вспылила из-за того, что полностью оплачивает обучение дочери Насти. Мол, бывший муж не помогает ей в этом вопросе.

Кристина Асмус все еще живет с Гариком Харламовым в одном доме, несмотря на развод. По словам актрисы, бывший супруг буквально заставил ее остаться в особняке на Рублевке. Сама же артистка, судя по всему, сидит без денег. Она требует с Гарика купить ей с дочкой квартиру.

"Угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально! Ребенок должен видеть счастливых родителей. Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала поделить пополам, тебе мне предъявить нечего", - заявляла артистка.

Ранее Харламов отмечал, что Асмус действительно находится на полном его обеспечении: "Вы живете на своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении".

Судя по всему, для артистки денежный вопрос - больная тема, поэтому она еще раз ее подняла. "Моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то, заявки оставляйте в комментариях", - гордо поведала Асмус.

Стоит отметить, что сейчас в четырехэтажном доме Харламова на Рублевке помимо Гарика, Кристины и их дочки Насти также живет и мама шоумена Наталья Харламова. Она даже вмешалась в стыдный скандал сына с бывшей невесткой, призвав Асмус одуматься и не трясти на публику грязным бельем.