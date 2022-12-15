Татьяна Навка преобразилась до неузнаваемости и поразила внешним видом

Татьяна Навка невероятно преобразилась под Новый год Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока россияне готовятся отдыхать в новогодние праздники, Татьяна Навка традиционно будет работать. Олимпийская чемпионка выступит перед публикой в новом ледовом спектакле. На этот раз красавица-спортсменка предстанет перед публикой в образе царицы.

Татьяна Навка невероятно преобразилась под Новый год. Фигуристка предстала без белокурых локонов и оказалась не похожа сама на себя.

Спортсменка примерила образ Шахерезады для своего ледового шоу. "Время волшебства, сказки и веры в чудо! Еще чуть-чуть и наступит один из самых любимых праздников взрослых и детей", - обратилась Навка к подписчикам.

Роскошный образ неземной красоты фигуристки пришелся по душе ее фолловерам. Публика оставила под постом массу восторженных отзывов, сравнив спортсменку с царицей и богиней. "Роскошная", "Шикарная богиня", "Царица небесная", "Божественно прекрасная", "Татьяна, не узнала вас. Очень красивая", - восхитились обыватели.

Татьяна Навка преобразилась до неузнаваемости Фото: соцсети

К слову, многие фанаты Навки давно мечтают увидеть ее в телевизионных шоу в качестве участницы. На днях публика поинтересовалась у спортсменки, не хочет ли она появиться в следующем сезоне "Ледникового периода" вместе с мужем Дмитрием Песковым.

Олимпийская чемпионка с юмором ответила фолловерам. Она рассказала, что пресс-секретарь президента неплохо стоит на коньках, но вряд ли пожелает сниматься в шоу: "Не сомневаюсь, что это была бы бомба. Взрыв даже! Но что поделать?! Мы свои «Ледниковые периоды» оставляем дома - для семьи, для очага, для любви. Для нас с Дмитрием Сергеевичем на данном жизненном этапе подобное уже не в приоритете".