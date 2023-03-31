ЛНР. Военнослужащий добровольческого батальона БАРС-13 "Русский мир" в окрестностях города Кременная. Фото: Александр Река/ТАСС

«Гром» прогремел и сгинул

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 130 «воинов света», две бронемашины, установку РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Акация». Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до двух взводов ВСУ, а также два автомобиля. Южная группировки войск на Донецком направлении нанесла противнику такие потери: 340 украинских и иностранных бойцов, два танка, четыре БМП, шесть бронемашин, девять автомобилей, установка РСЗО «Ураган» и гаубицы Д-20 и Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском уничтожила до взвода украинских военнослужащих и две боевые бронемашины. На Херсонском направлении устранили до 25 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30. В районе поселка Гребенниковка Сумской области уничтожен ЗРК «Бук-М1». Наши ПВО в районе Темировки Запорожской области сбили вертолет Ми-8 ВСУ. Перехвачена оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три снаряда РСЗО HIMARS и два украинских беспилотника в ДНР. Гром грянул, в Киеве перекрестились.

ВСУ доставляют оружие поземными ходами

Пленный украинский военнослужащий Андрей Кривозуб сообщил, что ВСУ доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск (Бахмут) по многокилометровым подземным ходам. Они тянутся... до Часова Яра. По этим ходам подтягивают боеприпасы и личный состав. Кривозуб, служивший в 93-й отдельной мехбригаде ВСУ, попал в плен 26 марта в Артемовске. У них заканчивались боеприпасы. Его не только не стали пытать, но оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья. Но на Украине об этом никто не узнает. Если в подземный ход не спустятся.

Священник оштрафован за дискредитацию армии

На Кубани суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Виктора Пивоварова, экс-священника Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) за дискредитацию нашей армии. Глава отдела по взаимодействию со СМИ Екатерининской и Кубанской епархии, диакон Михаил Степанков рассказал, что данный персонаж не имеет отношения к Кубанской митрополии РПЦ. Пивоваров - раскольник и самозванец. Он еще в студенческие годы был отчислен из Московской академии, в 1970 году. Пивоваров получил степень священства диакона от бывшего епископа РПЦЗ Варнавы, которого в 2003 году лишили сана. 19 февраля Пивоваров, находясь в здании церкви, допустил порочащие ВС РФ высказывания. Отмечается, что раскольник полностью признал вину.

Старый Свет покупает российскую нефть через Азию

Японское издание Nihon Keizai сообщает, что Старый Свет смог компенсировать поставки нефти из России за счет топлива из Азии. При том поступает информация, что европейские страны продолжают покупать именно российскую нефть – но через азиатских посредников. Индия и Китай нарастили закупки черного золота из России – и в Европе получают дизельное топливо, переработанное, в том числе, в этих странах. Например, Индия увеличила закупки нефти из РФ в феврале на 90%, одновременно нарастив поставки в Старый Свет. Схожая ситуация и с Китаем. То есть, Европа приобретает нефтепродукты из РФ в обход своих же «украинских» санкций. А как дышал, как дышал...

Лидер Аргентины призвал к скорейшим переговорам Москвы и Киева

Альберто Фернандес, глава Аргентины, призвал к скорейшим переговорам между Москвы и Киевом. Фернандес заявил об этом в ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Байденом. Глава Аргентины подчеркнул, что сказал американскому коллеге о необходимости того, чтобы Россия и Украина «сели за стол переговоров и нашли решение путем диалога». А международное сообщество должно приложить все необходимые усилия для прекращения конфликта в незалежной. Пояснив, что чем дольше он длится, тем сильнее страдает международная экономика, в особенности государств Южного полушария. Надо было еще танго с Байденом станцевать — он бы выдал новый мем.

Зеленский жертвует тысячами жизней ради имиджа

Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона и полковник в отставке заключил, что Зеленский практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа. Макгрегор сообщил, что лидер Украины даже не осознает, какую общественную катастрофу породил. Он продолжает создавать впечатление, что Киев якобы может победить, и продолжает бросать силы в Артемовск ради того, чтобы «сохранить лицо», не думая о потерях. Можно покинуть Квартал95, но Квартал95 тебя не покинет.

Киев считает, что энергогиганты обязаны делиться с ним прибылями

Герман Галущенко, глава Минэнерго Украины, заявил изданию Politico, что крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с незалежной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями. По его мнению, основные энергетические гиганты имеют огромную непредвиденную прибыль именно из-за украинского кризиса. По оценке министра, речь о более чем 200 млрд долларов . По информации издания, такая сумма упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам...

Китайцы выявили недостатки британских танков

Китайское издание The Paper сообщает, что британские танки Challenger 2, ожидаемые Украиной в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они бесполезны, сообщает. По мнению экспертов, данные танки Challenger 2 не предназначены для использования снарядов из обычных материалов, и Британия, чтобы «не опозориться» и сделать свою технику полезной Киеву, готова отдать вместе с танками снаряды с обедненным ураном. Но эти снаряды были выпущены ев 1990-х годах, срок их годности мог закончиться – и на поле боя эти снаряды могут не сработать. Британцы — они такие, за ними глаза да глаз нужен.