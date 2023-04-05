Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве 5 апреля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Путин и Лукашенко проведут встречу перед Высшим госсоветом Союзного государства Фото: REUTERS

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 5 апреля 2023 встречу в Москве перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС).

Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 5 апреля 2023

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, узнать оперативную информацию о важных заявлениях президентов России и Белоруссии можно здесь.

Ранее белорусский лидер сообщил, что принял предложение главы российского государства провести встречу перед Высшим государственным советом Союзного государства. На ней лидеры двух стран обсудят вопросы, которые не входят в повестку ВГС. По словам Лукашенко, переговоры президентов пройдут за сутки до заседания совета. Политик добавил, что конфликт на Украине будет обсужден на Высшем госсовете.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что на предстоящем заседании ВГС Путин может обсудить с Лукашенко его предложения по решению украинского кризиса.

Главной темой предстоящего заседания станет развитие Союзного государства, но не менее важным вопросом будет обсуждение мер по обеспечению безопасности на фоне действий недружественных стран.