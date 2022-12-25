Сенсационные находки археологов в России в 2022 году: Новгородские руны, древние жители Арктики и тайна гибели Фанагории

Каждый год раскопок приносит сенсационные открытия. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Если вы думаете, что археологами все уже найдено - вы ошибаетесь. Каждый год раскопок приносит сенсационные открытия. И не только в Египте или Греции. В России археологи работают и в Крыму, и на Чукотке, и, конечно же, в древнерусских городах - Новгороде, Суздале, Рязани… Рассказываем о самых впечатляющих находках 2022 года.

НОВГОРОД: РУНЫ И АЖУРНЫЕ САПОГИ

Великий Новгород - символическое место для российской истории. Археологи гордятся результатами раскопок 2022 года. Нашли Немецкий двор - место, где жили иностранные купцы в XII - XVI веках. В средние века Новгород процветал, был одним из крупнейших торговых центров Европы.

Как жили средневековые экспаты с Запада в древнерусском городе? Отлично, судя по находкам. Ели из керамической посуды немецкого производства и деревянных мисок (дешевая европейская массовая, своего рода «Икея»). Щеголяли в бронзовых пряжках и перстнях с геральдическими надписями. Хвастались друг перед другом железными ножами с клеймами. Носили ажурную кожаную обувь.

Вид на раскоп: начало работ. Фото с сайта Института археологи

- На протяжении 500 лет, с конца XII века, здесь располагалась фактория Ганзы - объединения немецких городов. В числе находок огромное количество немецкой столовой керамики и деревянной посуды. Много товарных свинцовых пломб - такими опечатывали фламандские и нидерландские сукна. Обувь совершенно нетипичная для Новгорода - ажурная, прорезная, - рассказывает заместитель директора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков. - Ганзейцы приезжали с товаром и жили в Новгороде по полгода. «Зимние гости» добирались осенью на санях по дорогам, а «летние» – на кораблях по воде.

Находка с рунической надписью. Фото: Институт Археологии РАН

Главная сенсация сезона - после собственно находки Немецкого двора: игрушечный меч, вырезанный из сосны. На лезвии отлично видны восемь рун. «Целый год» - так прочитали их специалисты. Скорее всего, один из «летних гостей» задержался в Новгороде еще и на зиму, на целый год. Скандинавские руны для Новгорода - редчайшее сокровище, это лишь вторая находка.

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ: ЛОСОСЬ И ТРИЛЛЕР С ЗАЛОЖНИКАМИ

Берестяные грамоты тоже нашли, куда же без них в Новгороде! В этом году обнаружили 13 штук, ещё две - в Старой Руссе и две в Вологде.

Красноречивая грамота № 1148 заставит вас позавидовать изысканному рациону новгородцев: «Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица, Зехъну торпица да сухыхъ…». Речь идёт о раздаче дорогой рыбы из Приладожья или Прионежья. Лососи в берестяных грамотах уже встречались (видимо, были привычным блюдом). А вот «торпица», то есть форель, упомянута впервые. Икра - тоже новинка в меню, до сих пор в берестяных грамотах подобной роскоши не описывали. Повезло Лазарю!

Остросюжетная грамота № 1153 - настоящий триллер XIII века с захватом заложников. Жена умоляет некоего Бориса вернуться в Новгород: «Жену и детей захватил князь. А освободил меня заручившись зять». Как объяснил академик РАН Алексей Гиппиус, суть вот в чем: Бориса преследуют за серьезное преступление, найти не могут, и князь арестовал вместо него жену и детей. Родственники внесли залог, семья на свободе, но Борис по-прежнему в розыске. Сериал можно снимать!

В Вологде же излагали кратко и доходчиво: одна из берестяных грамот состоит из единственного нецензурного слова.

ПЕЧАТЬ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА У ПРУССОВ

В Калининградской области - своя сенсация: в средневековом поселении пруссов нашли печать Владимира Мономаха! Что археологи считают свидетельством политического взаимодействия между жителями этих мест и Древней Русью в XII веке. Уже после викингов, но еще до тевтонских рыцарей.

– Великокняжеская печать говорит о том, что в Средневековье между пруссами и Древней Русью существовали связи, далеко выходящие за рамки торговых отношений. Такими печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы. Археологические свидетельства таких контактов в XII веке открывают новую главу в истории региона, – такую оценку дал научный сотрудник Института археологии РАН Ярослав Прасолов.

Ещё из любопытного: у древних жителей Балтийского побережья были костяные коньки и железные ледоходные шипы. Зимой они активно перемещались по льду! А может танцевали, как фигуристы?

ЭЛИТНЫЙ ПОСЕЛОК ПОД МУРОМОМ

Одна из интереснейших находок сделала под Муромом, в средневековом селище Чаадаево:

- Мы выявили планировочную структуру русского села конца XI века. Она очень сложная, и это неожиданность, - поделился директор Института археологии РАН Николай Макаров. - Найден крест с изображением распятия XI века, это самое начало христианизации Руси. Хотя Муром всегда воспринимался как некий медвежий угол. Обнаружено много элитных вещей - оружие, застёжки для книг. Значит, в усадьбах проживали представители знати. И они читали книги. Этот совсем новое понимание жизни в русской деревне.

Что ещё нашли археологи в Чаадаево? Огромные усадьбы - площадь двух самых крупных 9,5 тысячи кв. метров. Сейчас бы там поместился огромный торговый центр. Усадьбы поменьше имели площадь от 910 до 1900 кв. метров (сравните со своей дачей). В центре поселения - свободное пространство. Скорее всего, площадь для разных общественных событий. Украшения (серебряное височное кольцо с бусинами, украшенными зернью, подвески в виде коня и утки), стилос для письма, книжные переплёты... Люди здесь были не только зажиточными, но и грамотными!

ТАЙНА ГИБЕЛИ ФАНАГОРИИ

Фанагория, древний город на Таманском полуострове, - один из крупнейших археологических памятников России:

- В VIII - IX веках Фанагория была благоустроенным, очень богатым приморским городом, одним из главных городов Хазарского каганата, - рассказывает Владимир Кузнецов, завотделом классической археологии Института археологии РАН. - До сих пор было непонятно - почему город прекратил своё существование? В один момент все жители одновременно покинули его, оставив в домах все, что там было. Посуда, амфоры, пифосы, зернотерки лежат нетронутыми. Мы не понимали, в чем причина. Пока не нашли 16 скелетов людей, которые погибли насильственной смертью. Они остались лежать на улицах, у некоторых пробиты черепа, у одного вообще головы нет. Город был захвачен врагами. Но не был сожжен и разрушен. Просто сопротивлявшихся жителей убили, а остальных увели в рабство. Таким образом прекратила существование Фанагория. Это было в начале X века.

СЕМЬЯ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ С АЛТАЯ

Адрес ещё одной сенсации - Алтайский край, пещера Чагырская на берегу реки Чарыш. Здесь жила первая известная науке семья неандертальцев. Отец, дочь-подросток и ещё два более дальних родственника, скорее всего, двоюродные братья или сестры. Их останки найдены в Чагырской пещере. Там же - ещё пять человек. И двое рядом, в пещере Окладникова. Целый клан! Столько ДНК неандертальцев рядом учёные ещё не видели никогда.

Палеогенетики Лоритц Сков и Бенджамин Петер из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) тщательно исследовали ДНК 11 человек из Чагырской пещеры. Митохондриальные ДНК, показывающие наследование по материнской линии, оказались намного разнообразнее, чем Y-хромосомы, передающиеся мужчинам. Как это объяснить? Мужчины из Чагырской брали в жены неандерталок из других мест. По крайней мере половина женщин этой семьи были, говоря современным языком, приезжими. Есть у учёных версия и том, где и как случались романтические встречи. В Чагырской полно костей бизонов и лошадей. Возможно, в этих местах проходили сезонные миграции животных, предполагает Сков. Съезжались охотники. Встречались. Знакомились. Находили жён.

ЧЕЛОВЕК ПОЛЯРНЫЙ

А ещё учёные нашли первых полярников! Точнее, древних людей, которые жили у Полярного круга 40 - 45 тысяч лет назад. Ямало-Ненецкий автономный округ, деревня Кушеват на берегу Оби. Суровые места, 40-градусные морозы не редкость. А у «человека полярного» не было ничего, что помогает нам пережить холода - электричества, отопления, термобелья... Новое открытие меняет устоявшиеся представления о заселении Арктики - оно началось на десятки тысяч лет раньше, чем думали.

Фрагмент рога северного оленя со следами воздействия человека. Фото: «Археология, этнография и антропология Евразии» (т. 49, №1 - 2021)

«Уликой» стали рога оленя, обработанные человеком. Они найдены в Кушевате, на 65-м градусе северной широты. Вместе с каменными орудиями.

- Это древнейшие известные на сегодняшний день следы проникновения человека практически на полярный круг, - констатирует советник директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, завотделом археологии каменного века Михаил Шуньков.

Ускорительный масс-спектрометр. Фото: Институт ядерной физики СО РАН

А может, климат был другой, и в низовьях Оби шумели тропические леса? Нет. Скорее всего, 40 тысяч лет назад здесь была тундра, как сейчас. А после, в пик ледникового периода, 26 - 18 тысяч лет назад, - сухая арктическая пустыня.

Кстати, археологи не сделали бы своих открытий без физиков. Узнать точный возраст находок помог метод ускорительной масс-спектрометрии.