В личной жизни Елены Степаненко кипят нешуточные страсти

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном вышла на новый виток карьеры и увлеклась похудением и омоложением. Фото: "Россия 1"

Елена Степаненко в свои 70 лет по-прежнему необычайно популярна. А еще хороша собой. После развода с Евгением Петросяном юмористка резко помолодела, похудела и выглядит лет на 45. Моложавая, красивая, подтянутая женщина просто цветет и пахнет. Поговаривают, что Елена Григорьевна вложила в свою красоту кругленькую сумму. А еще вокруг нее крутится много ухажеров.

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном вышла на новый виток карьеры и увлеклась похудением и омоложением. На выступления юмористки ходят в основном женщины.

О прошлом артистка старается не говорить. При этом знающие люди отмечают, что разрыв с супругом дался ей непросто. "Елена Григорьевна прожила с Евгением Вагановичем 33 года. Вижу, в их браке не все было гладко. Иногда актриса испытывала давление со стороны звездного мужа, который отличался изрядной требовательностью…" - заявил экстрасенс Зираддин Рзаев.

По его словам, Степаненко - однолюб. "Она не прощает предательства и измен", - отметил финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов".

Он также подчеркнул, что артистке нужно быть внимательной. В ее личной жизни кипят нешуточные страсти. Дело в том, что за похорошевшей звездой ходят толпы поклонников. И не у всех благородные намерения. "Вокруг нее крутится много ухажеров, которые преследуют меркантильные цели", - цитирует Рзаева "Антенна".

Отметим, некоторое время назад Елена Григорьевна сильно похудела. С ненавистными килограммами Степаненко будто скинула и пару десятков лет. Известно, что знаменитость приводила себя в порядок в клинике пластической хирургии. Говорят, что в общей сложности она потратила на преображение около миллиона рублей. Хирурги смогли сохранить природную красоту звезды.