Ученые выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за коронавируса: какая опасность грозит матерям и младенцам

Ковид способен передаваться внутриутробно от заболевшей матери к младенцу и последствия при этом могут быть самыми печальными. Фото: Shutterstock

Ковид способен передаваться внутриутробно от заболевшей матери к младенцу и последствия при этом могут быть самыми печальными. К такому выводу пришли авторы исследования, которые наблюдали два таких случая в Мемориальной больницы Джексона, это главный учебный госпиталь Университета Майями (США). Оба младенца при рождении дали отрицательный тест на коронавирус, но у них в крови был обнаружен очень высокий титр антител к SARS-CoV-2. Это означало одно из двух: либо через плаценту проникли материнские антитела, либо вирус. В последнем случае дети переболели внутриутробно. Последствия контакта с вирусом оказались для малышей самыми тяжелыми. Они появились на свет с задержкой развития, у них наблюдались судороги, а размер головы не дотягивал до нормы. Один младенец умер в возрасте 13 месяцев.

- Я был поражен необъяснимой потерей значительного количества белого вещества мозга и наличием признаков гипоксии (нехватки кислорода) в коре головного мозга, — сказал профессор, невропатолог Али Саад. - Мы предположили, что вирусу каким-то образом удалось преодолеть плацентарный барьер и повредить центральную нервную систему. Ранее такое осложнение не было задокументировано.

Новость, безусловно, тревожная для многих женщин, которые перенесли ковид во время беременности. Как воспринимать результаты этого исследования? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» ведущая Елена Афонина расспросила врача-иммунолога, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Николай Александрович, можно ли на основании этих двух случаев делать какие-то далеко идущие выводы?

- Еще до этой публикации было хорошо известно, что тяжелый и среднетяжелый ковид у беременных может приводить к ишемическому нарушению в развитии плода, фактически нарушая кровоток в плаценте. Возникает гипоксия, ишемия, соответственно, ребенок развивается неправильно. Поэтому важно было установить каким образом происходит передача инфекции от матери к плоду во время беременности. Понятно, что велика вероятность заразить ребенка во время естественных родов, когда малыш проходит по родовым путям. Поэтому в таких случаях рекомендовали кесарево сечение… Но вот надежных подтверждений, что во время беременности может происходить вертикальная передача, до этой публикации не было. Сейчас они получены.

- Нужно ли переживать мамочкам, которые заразились во время беременности?

- Пока известно только два случая. И сами авторы исследования говорят, что они в университетской клинике пронаблюдала сотни мамочек с ковидом и там беременности прошли без каких-то серьезных последствий. Сегодня мы можем сказать, что в каком-то проценте случаев скорее всего, в небольшом) действительно возможна передача инфекции от матери ребенку, вызывающая дальнейшие осложнения. Такое развитие событий встречается нечасто и в дальнейшем надо будет выяснять с чем связаны такие тяжелые повреждения мозга у ребенка. Вполне возможно, что к такому результату привели какие-то индивидуальные особенности матерей.

- Николай Александрович, можно ли сейчас сказать, каким образом ковид сказывается на здоровье тех, кто им переболел?

- Если говорить о тяжелом и среднетяжелом течении заболевания, то у более чем половины переболевших в течение, как минимум, полугода после перенесенного заболевания сохраняется, как минимум, один симптом постковида. На самом деле, у бОльшей части эти проявления сохраняются в течение года. Конечно, когда мы говорим о легких случаях, процент людей с постковидом значительно меньше - примерно 10-15%. Но с учетом того, что ковидом в той или иной степени болели практически все, речь идет об очень большом количестве людей. Конечно, на первый взгляд, наиболее частые проявления постковида неприятны, но не смертельны. Это общая слабость, туман в голове, повышенная тревожность, нарушения сна, высокая частота сердечных сокращений, синусовая тахикардия, особенно после резкого вставания с кровати, из положения лежа… А также нарушения дыхания, связанные с фиброзом в легких. В легкой степени это проявляется, например, ощущением нехватки воздуха, особенно при физической нагрузке. Но есть и более тяжелые случаи. Я думаю, что, первая проблема – это снижение качества жизни, при этом часть людей теряет работоспособность на какой-то срок. Такие проблемы могут возникать у 15-20 процентов пациентов переболевших в тяжелой и среднетяжелой форме. И плохо то, что на сегодняшний день общепризнанных алгоритмов лечения постковида нет. То есть, безусловно помочь можно: в каждом отдельном случае есть симптоматическое лечение и оно вполне себе работает. Но вот, как вести таких пациентов - пока, к сожалению, здравоохранение эту формулу еще не проработало. В общем, проблема есть и она серьезна, потому что постковид это гораздо сложнее, чем шлейф от гриппа. Нам это совершенно ясно.

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