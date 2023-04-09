Ирина Алферова рассказала правду о пощечине Павлу Воле

Актриса Ирина Алферова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Алферова много лет на экране. В ее послужном списке десятки разноплановых ролей. Скрашивать будни актрисе помогает любимый муж Сергей Мартынов. Артистка работаете фактически через день: спектакли, гастроли, съемки. Звезда экрана ко многому привыкла. Однако даже ее иной раз шокируют сплетни, которые о ней распускают.

Ирина Алферова честно рассказала о конфликте с Павлом Волей. Актриса до сих пор недоумевает, как с ней так могли поступить. 72-летняя звезда не может понять, кто о ней сочиняет небылицы.

"Сейчас столько гадостей. Я недавно прихожу со спектакля, и муж говорит: «Ну опять про тебя вот там в Интернете». И включает, а там о том, как я ударила какого-то Волю. А я не знаю, кто это!" - сообщила Ирина Ивановна в эфире шоу "Сегодня вечером" на Первом канале.

После чего поведала подробности инцидента. Сплетники уверяли, что шоумен якобы сказал что-то резкое о ней и ее муже. "Я вышла и дала ему пощечину. Мне так обидно, как будто больше не о чем писать. Я потом узнала - он талантливый, хороший", - сокрушается знаменитость.

В свою очередь Михаил Боярский рассказал пикантный момент из жизни красавицы. Все происходило на съемочной площадке. "Начинается съемка и вдруг врывается через милицию мужик. С огромной скоростью несется к площадке. Схватил Ирочку и смачно ее поцеловал", - поведал артист.

Отметим, в 80-х годах Ирина Ивановна была одной из самых популярных актрис. Во время учебы на четвертом курсе ГИТИСа ей досталась роль Даши в телеэпопее "Хождение по мукам". Картина принесла начинающей актрисе всесоюзную известность. Алферова вспоминала: "У меня еще не было никакого практического опыта, профессионализму училась на съемочной площадке. Когда после пяти лет съемок я начала играть в театре, то не могла понять, почему в зале не видны мои слезы".

Сейчас артистка меньше снимается, зато раскрылся ее театральный талант. "У меня такой характер, раз уж я вошла в работу, то доделаю ее до конца. Я каждую свою героиню оправдываю, облагораживаю", - говорит актриса.

А еще признается: "Я не понимаю старости, она мне совершенно не нравится. Cо своей внешностью приходится мириться. Смотрю иногда в зеркало, и кажется, что передо мной чужое лицо. Внутри-то ты не стареешь. В молодости нужно максимально все успеть: начитаться, насмотреться, научиться, пережить. А в старости должны быть любимые занятия, внуки, муж. Я вот люблю побыть одна, мне с собой не скучно".