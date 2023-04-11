Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 апреля 2023 года: Что удивило США во время прослушки Зеленского и когда у Киева закончатся ракеты ПВО

Боевая работа экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Западная» группировка войск в районе Старицы Харьковской области распылила склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ. А в районе Новолюбовки в ЛНР разбит склад боеприпасов 66-й украинской мехбригады. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более 120 «воинов света», пять бронемашин, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. «Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки отправила к праотцам три украинские роты и перевела в металлолом пять бронемашин, четыре автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20. В Краматорске скукожился склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уменьшила силы противника на 50 бойцов, бронемашину, два пикапа и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении выведены из строя 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, 15 автомобилей, американская артсистема М777, гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика». Российские ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО «HIMARS», приземлили 11 украинских беспилотников. Ну сколько можно им твердить: летайте в ступе вдоль Днепра, держитесь правого берега, если что – ховайтесь в камыши.
Солидное с виду издание The Wall Street Journal ударило в спину Киеву. По данным источников WSJ, уже к 3 мая у ВСУ не останется ракет для основных систем ПВО. Без прикрытия окажутся 40 критически важных украинских объектов. Так, например, ракеты к ПВО «Бук» иссякнут уже к концу апреля. А ЗРК С-300 «Фаворит» останется без боеприпасов в течении мая. А если точнее – почти сразу после Дня международной солидарности трудящихся. Наверное, клевещут, циничные янки. Ну не может бункер князя полутаврического остаться без крыши.
CNN со ссылкой на информаторов в Пентагоне утверждает, что секретные совещания, где делился с окружениями своими стратегическими мыслями шестой президент незалежной, были на прослушке у американских спецслужб. Так, в частности, именно по такой «утечке» в Вашингтоне в конце февраля с изумлением узнали, что Зеленский предлагал своим генералам нанести удары беспилотниками по местам дислокации российских войск в Ростовской области. В издании предполагают, что именно из-за такой безбашенности Киева Белый дом не торопится поставлять Украине ракетные комплексы большой дальности. Справедливо полагая, что отморозки с берегов Днепра их тут же используют их для нанесения ударов по территории РФ. Тут лишь один вопрос: а зачем трагикомика прослушивать – он же и так все послушно и исправно докладывает в вашингтонский обком? Хотя, в лондонский горком, возможно, докладывает первым делом.
Джон Лайонс, редактор австралийского телеканала АВС, полагает, что у Киева лишь один шанс остался убедить Запад продолжить поддерживать этот тухлый проект. Лайонса, якобы плотно пообщался в украинской столице с глубоко осведомленным офицером ВСУ, который по большому секрету поведал австралийцу, что у могучей самостийной армии осталось только ближайшее лето, «чтобы попытаться выиграть у Москвы».
И, как признался этот офицер журналисты с далекого зеленого континента «после этого в Киеве уже никто не рассчитывает на такую постоянную поддержку со стороны других стран, которую режим Зеленского получал до сих пор». Да здравствуют крепкие задним умом парни из высшей лиги «Слабоумие и отвага»!
Российский повар с позывным «Шеф», который поработал в датском ресторане, обладателе звезд Michelin, рассказал, чем кормит бойцов на передовых позициях в Херсонской области.
По его словам, которые приводят РИА Новости, из любых продуктов можно приготовить нечто «эдакое». И тут нужны только желание и немного фантазии. Так Шеф признался, что в ближайшее время для ребят на передовой он планирует приготовить лазанью. Повар рассказал, что более года проработал в датской столице в Копенгагене, в ресторане с мишленовскими звездами. Но лишь в зоне СВО он почувствовал себя на своем месте. Шеф рассказал: «Здесь учился заново готовить. На гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь - КП-130 (кухня полевая)». А из копенгагенского ресторана «Нома» шеф-повар не хочет подтянуться под Артемовск или Авдеевку – подкормить «воинов света» и датских «солдат удачи»?
Министерство обороны Дании сообщило, что киевский режим в течении ближайшего месяца получит 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троелс Лунд Поульсен. Такую радостную весть он огласил в Одессе, где встретился с министром обороны Украины Резниковым. А еще датчане подгонят Леопарды. Быть иль не быть – вот в чем вопрос. Для вас уже – не быть
При захвате собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви в Каменец-Подольском применили слезоточивый газ против прихожан собора. Сатанисты также избили прихожанку, которая в итоге оказалась в больнице с переломом бедра. Варфоломей в Стамбуле этого в упор не видит, а Франциск в Ватикане этого в упор не слышит.
Александр Мережко глава комитета по международным делам Верховной рады, заявил, что претензии КНР на остров Тайвань являются глубоким «заблуждением». И что Пекин «не имеет законных претензий» на данную территорию. Этот светоч парламентаризма завил следующее: «Компартия Китая продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе». Ну а, «неопровержимая истина» по мнению столпа украинской демократии Мережко, якобы заключается в том, что «Китай не имеет законных претензий на Тайвань». Вот любопытно, Зеленский до сих пор ждет звонка от председателя Си?
Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Охотник» заявил, что спецназовцы готов отразить любое возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе. Он сообщил: «Раньше они пытались активно совершать контратаки. Теперь понимают – это бесполезно. Каждый день отбиваем их «укрепы». Закрепляемся. Пускай пробуют. Мы готовы ко всему. Разберем их, как и раньше разбирали. Так он прокомментировал сообщения о грядущем нападении на российские позиции на данном участке. Ну, в Киеве давно работают по принципу болтать – не мешки ворочать.