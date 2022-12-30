Видео KP.RU собрало более миллиарда просмотров в соцсетях

Новогодний марафон желаний - спецпроект «Комсомольской Правды» в «Одноклассниках». Прошло 5 эфиров, они получили более 1,8 млн просмотров

В уходящем 2022 году видео «Комсомольской Правды» получило более 1,45 млрд просмотров. Из них более 1,3 млрд - в социальных сетях медиагруппы. А на сайте KP.RU видео включали свыше 122 млн раз. От всей души благодарим наших зрителей за доверие и активность!

Празднуя этот вдохновляющий результат, мы вспомнили всем коллективом 13 проектов с видео, которые мы считаем ключевыми в уходящем году:

1. Герои Z: спецпроект о подвигах российских военных на Украине - единственный проект в Рунете, где на одной странице собрано более 250 видеоисторий о лучших военнослужащих нашей страны. Видео проекта собрало уже более 155 млн просмотров

2. «Культурный минимум» - цикл минутных видео в вертикальном формате. О том, что должен знать каждый, чтобы не прослыть невеждой. Уже вышло более 50 роликов, они собрали более 5 млн просмотров. Ищите видео проекта во всех соцсетях по хэштегу #культурныйминимум

3. «Посвящение ангелам. Свидетели правды» - проект памяти погибших детей Донбасса… - 148 статей и 22 видео, на русском и английском языках; у видео более 8 млн просмотров, охват - свыше 13 млн

4. «Что делать» - цикл онлайн-лекций про то, как сохранить спокойствие в непростые времена. Всего 7 лекций, более 3 млн просмотров

5. «Моя дача» - цикл онлайн-лекций про дачу и огород. Всего 8 лекций, более 6 млн просмотров

6. «Всегда готов!» - проект про юных героев России и о том, существует ли связь поколений. 12 видеороликов, более 3 млн просмотров

7. «Женщины на вахте» - спецпроект о женщинах, работающих на арктической нефтяной вахте. 3 ролика, около 200 тысяч просмотров

8. «Любовь - это…» - спецпроект про самые крепкие российские пары. Вышло 16 видео, просмотров - 5,35 млн

9. «Юные мстители» - спецпроект про пионеров-героев. В проекте 6 видео, просмотры - 1,3 млн

10. Новогодний марафон желаний - спецпроект «Комсомольской Правды» в «Одноклассниках». Прошло 5 эфиров, они получили более 1,8 млн просмотров

11. «Научный стендап» - проект, который переходит с нами в 2023 год. Выступления учёных. Пока вышло 2 выпуска, просмотры - 600 тысяч.

12. «Самобранка» - спецпроект о народных промыслах России. Мастер-классы мастеров представлены на видео. В проекте уже вышло 75 видео

13. «Почта добрых дел» - наше традиционное предновогоднее общение с подписчиками, когда они рассказывают о добрых делах, которые их впечатлили в уходящем году. А мы про эти добрые дела стараемся написать статьи и сделать видеосюжеты

Дорогие зрители, ещё раз благодарим вас за то, что смотрели наши видео в 2022 году! В 2023 году хотим стать для вас ещё ближе! Если у вас есть идеи, как улучшить наши видео на сайте и в соцсетях, присылайте их на почту alexandra.lyabina@phkp.ru

Желаем всем яркого, насыщенного и приятного 2023 года!

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