Обстреляли нацисты и Донецк. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Диверсанты ВСУ несут потери

Сразу несколько попыток прорыва диверсионно-разведовательных групп ВСУ пресекли российские военные. На Краснолиманском направлении, как сообщило российское Минобороны, российские силы уничтожили сразу пять диверсионных групп.

«В районах населенных пунктов Невское ЛНР Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка ДНР уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника, - сообщили в министерстве. - Всего на этом направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа».

Не менее горячей была обстановка в Харьковской области.

«На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, - сообщили в Минобороны. - Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника».

Чистка Рады буксует и скрипит

Семьдесят депутатов украинской Рады отказались подписывать обращение к спикеру с предложением лишать мандатов депутатов, избранных от пророссийских партий, которые ныне запрещены. Общественное движение «Честно» сообщает, что пока собрано 96 подписей из 150 необходимых для вынесения этого вопроса на повестку сессии парламента. Почти в полном составе отказались подписаться члены фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко – той самой, что хотела «мочить кацапов» ядерным оружием. Неужели Юлия Владимировна в прыжке переобулась? Вряд ли… Просто у многих депутатов сильное чувство самосохранения. Они понимают, что сейчас из парламента вышвырнут условно пророссийских депутатов, а завтра найдут формулировку и для них.

Очередные удары по мирным кварталам

Артиллерия ВСУ обстреляла мирные кварталы города Васильевка в Запорожской области. Временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что в результате погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Среди пострадавших - четыре сотрудника МЧС. Один из спасателей находится в крайне тяжелом состоянии. При этом обстрелы не прекращаются.

«Цинизм киевского режима в очередной раз не знает границ: разрушенный жилой сектор, пострадавшие мирные жители города, спасатели, вытаскивающие людей из-под завалов. Это их цели и их методы», — подчеркнул врио губернатора Запорожской области.

Обстреляли нацисты и Донецк. Как сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин, при обстреле повреждено здание республиканской клинической психиатрической больницы.

Отбили контратаки на Дорожнянку

Российские военные в ДНР отразили украинские контратаки на населенный пункт Дорожнянка, который удалось освободить 31 декабря. Как сообщило российское оборонное ведомство, сразу после Нового года ВСУ предприняли несколько контратак, пытаясь вернуть контроль над Дорожнянкой. Но безуспешно.

«На Южнодонецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики, - говорится в сообщении официального Телеграм-канала Министерства обороны России. - Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции».

Разведка ВСУ не поспевает за российскими военными

Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления. С таким заявлением выступила замминистра обороны незалежной Анна Маляр в беседе с корреспондентом газеты «Страна». По мнению дамы, у России есть несколько сценариев развития событий, однако командование ВСУ не успевают получить информацию о них «из-за коротких промежутков времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением». Если перевести, получится примерно так: в неосведомленности украинского военного командования виноваты москали, поскольку слишком быстро выполняют приказы. В общем, крыть нечем.

Украинцы пытаются жечь больше электричества

Потребление электроэнергии на Украине растет – с таким заявлением выступило «Укрэнерго».

- Потребление электроэнергии на Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней, — говорится в сообщении компании в Tелеграм-канале.

В энергетической компании также сообщили, что обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. То есть, к отключениям, к которым украинцам придется привыкнуть. Ведь российские удары по военной инфраструктуре, а также по связанным с ней гражданским объектам, продолжатся. Таким образом российские войска затрудняют доставку техники и боеприпасов на передовую. Как заявил в декабре прошлого года Зеленский, восстановить энергосистему Украины сейчас не представляется возможным.

Борьба с памятниками продолжается

В Днепропетровске (на Украине этот город называют Днепр) демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Имя 19-летнего героя, который своим телом закрыл амбразуру фашистского дзота, попало в «черный список» украинского Минкульта. Это список имен, которые не должны встречаться в названиях на территории Украины. И это несмотря на то, что Александр Матросов родился в Днепропетровске, его подвигом гордились миллионы жителей СССР, в том числе Украины. Матросовым восхищались даже те, кто вчера демонтировал обелиск памяти его подвигу.

Александр Матросов стал не первым. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину.

В доме сотрудника СБУ нашли вещи фашистских захватчиков

В Херсонской области в доме сотрудника Службы безопасности Украины бойцы Росгвардии обнаружили вещи и документы немецких захватчиков времен Великой Отечественной войны.

Среди находок, как сообщает пресс-служба Росгвардии, оказались немецкие каски, элементы военной формы с нацистской символикой, а также «пропуск велосипедиста, выданный местному жителю оккупантами в 1942 году и заверенный печатью Третьего рейха».

Коллекция была передана в Центральный музей Войск национальной гвардии РФ, фонды которого постоянно пополняются новыми экспонатами, найденными в ходе специальной военной операции.

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