Сублимированное мороженное, том ям и оладушки: московские школьники рассказали, чем питаются в Арктике

Фото: Евгений САЗОНОВ

Им предстоит преодолеть 146 км, повторяя путь первооткрывателя Севера Семена Ивановича Челюскина. Отряд московских школьников на лыжах во главе с известнейшим полярником Матвеем Шпаро движется к крайней северной точке Евразии – мысу Челюскина. Там они встретятся со второй частью отряда – научной, которая сейчас изучает природу Арктики.

Всего 14 школьников (по семь в каждом из отрядов) для Большой Арктической экспедиции отобрали из 25 000 кандидатов при помощи Арктического диктанта, многочисленных тестов и пробного путешествия в Карелию, где вместе с инструкторами ребята прошли на лыжах около 100 км.

Отряд московских школьников на лыжах во главе с известнейшим полярником Матвеем Шпаро (на фото) движется к крайней северной точке Евразии – мысу Челюскина. Фото: Евгений САЗОНОВ

Теперь задача чуть сложнее, но половина пути уже пройдена. 19 апреля, на пятый день похода, Матвей Шпаро сообщил, что его команда преодолела больше половины пути – 84 км. В тот же вечер отряд лыжников при помощи спутникового телефона смог выйти на связь с департаментом образования Москвы и журналистами:

- Двигаемся хорошо, первые дни было холодно, но солнце светило ярко, так что ребята загорели, улыбаются и очень довольны своей жизнью, - рассказал Матвей Шпаро.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Пожалуй, одно из самых сильных впечатлений похода – это встреча с белым медведем, который в первый же вечер забрел в лагерь экспедиции.

- Мы были в палатке, Кирилл вышел наружу, крикнул, что медведь, - вспоминает Юлия Кузьмичева. - Он был сначала далеко, все выбежали посмотреть. А потом он подошел ближе, мы его рассмотрели детально и выпустили ракетницу. Он испугался, отбежал, потом вернулся, осмотрелся, а потом ушел с концами. Нам всем понравилось, мы под большим впечатлением.

Фото: Евгений САЗОНОВ

В день ребята проходят по 15-20 км, потом ставят большую палатку. Готовят прямо там – так палатка быстро нагревается, и внутри находиться вполне комфортно. Готовка в Арктике – отдельный вид искусства. Замершие яйца, например, пришлось… резать.

Два дня подряд члены экспедиции празднуют дни рождения: в день рождения Александры Лазаревой ели праздничные макароны и торт, а на следующий день – в честь дня рождения Анастасии Зайцевой – суп под названием «том ям» и сублимированное мороженое. В подарок именинницы получили специальные экспедиционные подарки – пуховые носки.

Вечера в Арктике – время для общения. Инструкторы, сопровождающие отряд, рассказывают: дети меняются на глазах: забывают про неудобства, слушают друг друга, становятся настоящей командой.

У них уже и традиция своя появилась – вечерняя свечка.

- В качестве свечки у нас выступает наша командная игрушка. Как вы думаете, что это за животное? – спрашивают ребята из Арктики.

Журналисты предполагают: белый медведь? И сразу попадают в «яблочко».

О чем мечтают в Арктике? Нам думалось, что о нормальной кровати и темной ночи (скоро на Севере начнется полярный день, так что сейчас солнце заходит за горизонт всего на пару часов). Но нет, ребята уверяют: всего хватает. Потом, немного подумав, Александр Кригер добавляет: подушку бы. И фонарик налобный, чтобы было удобнее копаться в сумках внутри палатки.

- Подождите, у вас же старшеклассники в экспедиции участвуют, а как же ЕГЭ? – в шутку поинтересовались москвичи у ребят в Арктике.

На том конце провода раздалось загадочное шуршание.

- Так, девочки, кто в 11 классе, вы успеваете готовиться? – командным голосом громко спросил Матвей Шпаро.

Фото: Евгений САЗОНОВ

- Да, конечно, успеваем, взяли учебники и готовимся к ЕГЭ, - ответили девочки, после чего шуршание стало громче, и связь прервалась. «Наверное, учиться пошли», - захихикали журналисты.

Напомним, в отряде Матвея Шпаро покоряет Арктику и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, о своих впечатлениях от похода он рассказывает в дневниках Большой Арктической экспедиции, которые записываются специально для радио «Комсомольская правда».

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