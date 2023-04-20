Привет из Арктики: в Москву привезут камень с островов Комсомольской правды

Фото: Евгений САЗОНОВ

20 км за день прошли на лыжах участники Большой Арктической экспедиции на пятый день пути. Тем самым они преодолели больше половины маршрута: до крайней северной точки Евразии им остается идти порядка 60 км.

- Вначале погода радовала: несмотря на мороз, было довольно солнечно, - рассказывает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, который участвует в походе. - Но во второй половине дня погода снова испортилась, упала температура, началась легкая метель. Мы снова пошли в каком-то молоке, причем только что вынутом из холодильника – было очень холодно. Прошли снова 20 км, график не то что нагнали, но и даже перегнали. При желании можно сделать и 25-30 км в день, но это уже будет уже чистый спорт, а хочется увидеть что-то кроме носков своих беговых лыж.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Напомним, участники Большой Арктической экспедиции – это 14 московских школьников, которые прошли многоступенчатый отбор. Семеро из них отправились на метеостанцию, расположенную на мысе Челюскина, чтобы изучать природу Арктики. Это научный отряд. Еще семеро под руководством заслуженного полярника Матвея Шпаро повторяют путь первооткрывателя Севера Семена Ивановича Челюскина и на лыжах движутся от Таймыра к мысу Челюскина, чтобы воссоединиться с товарищами.

Всего им предстоит пройти около 150 км через места, о которых большинство даже не слышали – например, вчера путешественники пересекли пролив Свободной Кубы. Именно он отделяет от материка острова Комсомольской правды. Это 9 островов (самые крупные из них – остров Большой и остров Самуила), которые расположены в море Лаптевых.

- Руководитель нашей экспедиции, почетный полярник России Матвей Шпаро сбегал на лыжах к краю острова Самуила (это 1,5 км в одну сторону) и добыл камень для музея «Комсомольской правды», - передает удивительные новости из Арктики Евгений Сазонов. - Думаю, он станет важным экспонатом музея. Представьте себе: кусочек земли с островов Комсомольской правды, что в море Лаптевых, теперь можно будет увидеть и даже потрогать в Москве.

Участники экспедиции стараются создать друг для друга максимально комфортные условия (о том, как им живется в Арктике, школьники рассказали сами 19 апреля во время прямой линии: https://www.kp.ru/daily/27492/4751312):

- 19 апреля я был дежурным вместе с членами нашей команды – Александром и Александрой, - рассказывает в своих дневниках Большой Арктической экспедиции, записанных специально для радио «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. - Задача дежурного – проста для понимания, но нелегка для исполнения. Необходимо раскочегарить 2 бензиновых спички и в больших канах натопить снега на всю команду. В Арктике самая идеальная еда – это сублимированная (обезвоженная), но для ее приготовления нужна горячая вода. Кипяток – это суп, каша, чай. Кипяток – это жизнь, как показывает история экспедиции американского полярного исследователя Франклина в 19 веке. Когда его корабли вмерзли в арктические льды, выжившие члены команды решили добираться до берега пешком. Однако печи, которые были установлены на кораблях, оказались стационарными, их нельзя было снять и забрать с собой. Поэтому отряд пошел через ледяную пустыню без малейшей возможности получить горячую пищу и питье. А ведь в таких условиях даже простой глоток горячего чая способен вернуть силы и надежду.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Все члены экспедиции Джона Франклина погибли, об их судьбе долгое время было ничего не известно. Отдельные предметы, принадлежавшие экипажу, позже находили у местных жителей. На Севере же были обнаружены несколько могил. Корабли же, на которых передвигалась экспедиция, найти удалось лишь в 21 веке, спустя почти 170 лет.

Впрочем, это история древняя. А современная Большая Арктическая экспедиция оснащена всем необходимым. И даже больше: они готовят на завтрак омлет с беконом, а к торжественному ужину (свои дни рождения в Арктике отпраздновали Саша Лазарева и Настя Зайцева) – том ям, достают из закромов торт и мороженое.

- 19 апреля сюрпризом к ужину стали настоящие оладушки, которые приготовила дежурная Саша Лазарева, - рассказывает об очередных кулинарных изысках Евгений Сазонов. - Не без проблем, конечно, все получилось – все-таки мороз сковал ингредиенты, они превратились в камень, но мы справились. Все трудности были успешно преодолены, оладушки получились отменные, как дома, где каждый из нас не был неделю и еще столько же, а может, и больше нас там не увидят. Но мы дойдем, обязательно обнимем родных, и нас, конечно, посадят за стол и спросят, чего мы хотим. И мы, ответим: «Конечно же, оладьев. По нашему, по особому рецепту – арктическому».

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