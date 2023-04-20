Революция в моде звезд: седина и естественность вытеснили вегетарианство и огромные грудные импланты

Киркоров раньше носил парики, красил волосы и бороду. Теперь же в седом тренде — затонировал волосы и щетину под сою седину. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитости стали часто отказываться от привычек, образа жизни и достижений индустрии красоты, которые еще недавно были на пике моды. Но мода – дама переменчивая. И сейчас она ориентируется на ЗОЖ, естественность, удобный и рациональный образ жизни. Мы выделили 5 трендов новой звездной жизни.

Отказ от вегетарианства

Повальное увлечение вегетарианством сменяется разумным отношением к своему здоровью. Так как, спустя продолжительное время, после отказа от мяса и других продуктов животного происхождения – звезды обнаружили проблемы с содержанием в организме основных групп витаминов и микроэлементов. А кто-то просто стал плохо себя чувствовать. К примеру, актриса Юлия Снигирь: «Я не ела мясо в течение двух лет, но потом начала плохо себя чувствовать. Заметила, что люди, которые не едят мясо, немного вялые». Ведущая «Дома-2», певица Ольга Орлова в пандемию занялась здоровьем, готовилась к беременности и стала разумнее относится к своему организму: «Я пыталась быть вегетарианцем. Но мне категорически не подошло по здоровью. Потом я три года не ела мясо (только рыбу), у меня начались определенные проблемы. Поэтому я потихоньку ввела мясо в свой рацион. Сегодня я ем все. Все в меру». Певица Рита Дакота в пандемию также прошла обследования и по результатам анализов врач не рекомендовал ей вегетарианский тип питания.

Серьезные проблемы со здоровьем из-за вегетарианства были у телеведущего, доктора биологических наук Николая Дроздова. Николай Николаевич был вегетарианцем с конца 70-х годов. Отказался от такого питания несколько лет назад, постепенно вернул мясо в рацион, о чем и рассказывал нам: «После переломов врачи посоветовали». У Николая Николаевича стали часто случаться переломы при падениях не только на улице, но и на зарядке дома: ноги, ребер, ключицы, руки. После первых травм доктора предупредили Дроздова – из-за отсутствия мяса в рационе кости с годами станут еще более хрупкими, что грозит частыми переломами. Также отсутствие животного белка в рационе приводит к снижению мышечной массы, что усугубляет последствия падений. Потому последние несколько лет Дроздов стал есть мясо. И согласился с врачами: белки и витамины в продуктах животного происхождения – база, на которой держится здоровье.

Отказ от загара

Знаменитости круглый год летают на Мальдивы и другие курорты, где можно загорать и купаться. Артисты стали массово отказываться от солнечных ванн (как и посещения солярия). Те, кто привык к смуглому оттенку кожи переходят на бронзаторы и другие косметические средства для придания нужного оттенка коже. Однако большинство берегут естественный цвет кожи. Актриса Анастасия Макеева выражает мнение большинства: «Я вообще не люблю загар. Он старит кожу. В 18 лет я об этом не думала, а после 37 лет стала замечать, как сильно портится кожа под влиянием ультрафиолета. Пусть сейчас я не загорелая – гораздо важней выглядеть молодой и здоровой». Берегут фарфоровую кожу с помощью солнцезащитных средств: Пелагея, Наталья Подольская, Валерия, Екатерина Шпица, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина и большинство других артисток. Продолжают поджариваться на солнце единицы, среди которых неизменно балерина Анастасия Волочкова. Мода на очень смуглую кожу началась с «нулевых» и продержалась достаточно долго.

Анастасия Макеева не загорает. Защищает кожу специальными средствами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Седина – в голову

Западные звезды со времен пандемии перестали закрашивать седину по рекомендации стилистов. Носят седину без стеснения Сара Джессика Паркер, Гвинет Пэлтроу, Хелен Миррен и многие другие. К нам этот тренд только приближается. Большинство знаменитостей (даже мужчин) с нулевых закрашивали седину. Но теперь все меняется. Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал нам: «Я красил волосы потому, что в «Останкино» это делают все ведущие. Я спросил у Эвелины Хромченко: «Что будет, если я прекращу по останкинской традиции красить волосы?» Модный эксперт сообщила Диброву, что ему не нужны скрывать седину. А для омоложения Хромченко рекомендовала телеведущему – трехдневную натуральную щетину. Эвелина утверждает, что это как пудра, как косметический тон для женщины, так как старость подходит как раз с нижней трети лица, а щетина скрывает несовершенный овал.

Дмитрий Дибров перестал закрашивать седину после советов модного эксперта. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот и большой модник Филипп Киркоров перестал носить парики и красить волосы и щетину - затонировал волосы и бороду под седину. Стилист Анвар Очилов объясняет тренд KP.RU «Во-первых, пришла мода на все естественное – и макияж, и укладку, и цвет волос. Модно тонироваться и в близкие к натуральным оттенки. Во-вторых, пришла мода демонстрировать ум, опыт – а как раз седина с этим и ассоциируется. Вариантов для женского седого окрашивания много. Делаем серебристые пряди, которые позволяют максимально долго сохранять ухоженный вид и органично демонстрировать свою седину. Или окрашиваем волосы полностью в один из оттенка близких к седине».

Осознанное потребление

Не только Кейт Миддлтон может себе позволить посещать мероприятия, повторяя наряды. Наши осознанные артистки тоже стали следовать тренду на осознанное потребление – и в актуальной для них сфере обновок. Удачно комбинировать вещи и обувь так, чтобы можно было не отказываться от них после разового выхода, умеют певицы: Анжелика Варум, Лолита, Валерия, Полина Гагарина, Юлианна Караулова.

Юлианна еще и не носит натуральный мех. Как и актриса Елизавета Боярская: «Раньше я носила мех, теперь нет. Хожу в магазин с тряпичной сумкой, а не с пластиковым пакетом, в кафе - со своим стаканом и бутылочкой воды и использую деревянные зубные щетки». Артистка Юлия Пересильд примеряет и меняет дорогие платья и бриллианты на фотосессиях, красных дорожках и съемках – эти дорогущие вещи предоставляют бренды на время мероприятия. В жизни Пересильд любит удобную одежду из натуральных тканей, из дорогих вещей покупает туфли известного бренда, так как они удобные.

Юлия Пересильд на красных дорожках носит дорогие украшения и наряды — часто их просто предоставляют бренды на мероприятие. А в обычной жизни одевается просто и удобно. На фото — с дочерью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая Ирена Понарошку и сыновей учит осознанному потреблению: «До сих пор крайне редко покупаю детям игрушки. Может быть, раз в полгода — им всё равно их дарят бабушки, дедушки, гости. Откуда-то они в доме берутся, но я тут ни при чем. И, безусловно, младший донашивает одежду старшего. И даже более того: старшему сыну перепадают мои толстовки, футболки и кроссовки».

Стилист Анвар Очилов объясняет тренд KP.RU: «Для артисток гардероб – часть профессии. Но многие наряды им дают бренды в качестве рекламы. Потому можно иметь дорогой базовый гардероб, который умело дополнять, миксовать с ультрамодными обновками из массмаркета. Теперь актуально сочетать и дорогие, и демократичные вещи».

Уменьшение груди

Операции по удалению или замене грудных имплантов теперь проводят часто. Отголоски бума «нулевых» на огромную грудь - женщины от нее стали избавляться. Теперь в моде свои формы.

От имплантов избавляются из-за проблем со здоровьем или по эстетическим соображениям – огромные «шары» делают фигуру грузной, смотрятся вульгарно. Операция по удалению проводится с небольшим липофилингом, чтобы придать эстетичную форму молочной железе без имплантов.

У телеведущей Леры Кудрявцевой через 15 лет после установки протек имплант: «Сделали операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей». Актриса Регина Мянник рассказывает: «Я удалила импланты, которые у меня были с 1997 года, следуя примеру Леры. У меня не было такой патологии, как у нее - ничего не растекалось, стояли они нормально. Но у них тоже были свои особенности, которые могли так или иначе привести и к раку груди, и к другим неожиданным и вредящим здоровью моментам. У меня больше не будет такого большого объема, будет наверно 1-й размер. Меня все устраивает».

Актриса Регина Мянник убрала грудные импланты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Анна Старшенбаум после грудного вскармливания сына решилась на подтяжку: «Но попала в руки к «не тому врачу». И под лозунгом «ну без имплантатов тут никак» было решено сделать подтяжку с небольшими имплантатами. В процессе операции их заменили на увесистые, не посоветовавшись со мной ». Старшенбаум год после операции мучилась: «Помимо проблемы с размером у меня началась сильная иммунная реакция. Проблемы с кожей , желудочно-кишечным трактом, плохое самочувствие, постоянная слабость и ощущение вечной интоксикации, боли в груди и спине, бессонница, туман в голове». Когда Анне убрали импланты, она стала прекрасно себя чувствовать с аккуратными формами.

Удачно избавилась от огромных «шаров» через 12 лет и Ирина Дубцова – чтобы избежать в будущем проблем со здоровьем и ради красоты: «Грудь была большая и не подходила под мою фигуру - увеличивала ее визуально».