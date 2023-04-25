Сергей Лавров ответил на главные вопросы Запада в штаб-квартире ООН: Цели России, ядерная сделка и окончание военного конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: REUTERS
Завершающий свой рабочий визит в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, расположенную в Нью-Йорке, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов, дав итоговую пресс-конференцию.
Приводим наиболее важные ответы министра:
Лавров назвал ошибочным тезис, согласно которому Россия, противясь расширению НАТО, якобы, наоборот, ускорила это. «У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели и политологи делают в России и за рубежом. Они заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила», - сказал он.
«Накачивать Украину вооружениями!», - так глава российского МИДа определил цели США, ЕС и НАТО на украинском направлениям. Что, по его мнению, привело к появлению особой теории, которую он озвучил на пресс-конференции, заодно поставив диагноз ее авторам: «Появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика».
Он также порекомендовал подсчитать «количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции – десятки, многие из которых долгие годы работали, кстати сказать, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины», отметив, что это «тоже наводит на значительные вопросы».
«У США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций», - сказал министр, отказавшись при этом комментировать официальное выдвижение действующего американского президента на второй срок. «Российское правительство не вмешивается в дела других государств», - заверил он. Но пообещал ответные меры на невыдачу визу россиянам, включая сотрудников СМИ, заявленных на участие в поездке министра. «Мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства», - пообещал он.
Лавров отметил, что некоторые каналы взаимодействия с американской администрацией у российской стороны существуют. Например, канал для обсуждения возможных обменов заключенными. Министр особо подчеркнул, что «такая работа не предполагает публичности», поскольку «публичность в данном случае может только этот процесс усложнить».
Вопрос возвращения иностранных компаний, которые «их правительства выгнали из России и которые послушались, но теперь пытаются возвращаться», глава российского внешнеполитического ведомства не считает срочным. «Пусть освободившуюся нишу занимает наш бизнес, мы будем развивать свою экономику через освоение материальных благ», - считает он.
Ситуацию с зерновой сделкой можно считать тупиковой. А с реакцией российского президента, которому через Лаврова генсек ООН обратился по поводу зерновой сделки, можно будет узнать «после того, как адресат с ним ознакомится». При этом министр выразил надежду, что «содержание письма не утекло, потому что - это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН, и если ее предали гласности - эту бумагу, это будет не очень прилично, это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами».
Лавров детально описал некоторые препоны, которые чинят западные страны зерновой сделке: «К трем американским банкам генеральный секретарь ООН обратился с просьбой заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции, несколько месяцев прошло, и действительно, один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать». Но на таком принципе Запад и требует строить дальнейшую работу, а такой подход Лавров назвал несерьезным. «Все нацелено на то, чтобы не позволить российскому зерну и удобрениям попасть на мировые рынки и поступать в те или иные страны», - заявил он.
Немало вопросов касалось ситуации в самой горячей на сегодняшний день точке планеты – Судане. Российский дипломат напомнил: «Как развивалось суданское государство? Сначала в единственном числе, а потом в числе Судана и Южного Судана. Это все было на наших глазах, когда американские коллеги сделали одной из своих приоритетных задач раздел Судана на две части… Но что-то американцам не понравилось, и они объявили санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана». Лавров назвал это «геополитической инженерией, которая до добра не доводит» и порекомендовал «не мешать африканцам договариваться между собой, не добавлять некие требование извне, что не отражают интересов этих стран».
Лавров уверен, что отказ от возобновления этой сделки станет огромной ошибкой. «Те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни. По нашим оценкам, тот документ, который был согласован еще в прошлом году, он отвечает этой задаче», - подытожил он.
Журналистов интересовали и философские вопросы, например, о том, на что надеется министр иностранных дел России? Лавров попытку перехода в иное, менее политизированное русло оценил, но ответил не без эмоций: «Мне деньги платят не за надежды и не за ожидания. Мы должны решать конкретные задачи. И они сейчас, прежде всего, касаются обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из уст официальных деятелей».