Сергей Лавров ответил на главные вопросы Запада в штаб-квартире ООН: Цели России, ядерная сделка и окончание военного конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Завершающий свой рабочий визит в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, расположенную в Нью-Йорке, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов, дав итоговую пресс-конференцию.

Приводим наиболее важные ответы министра:

О расширении НАТО

Лавров назвал ошибочным тезис, согласно которому Россия, противясь расширению НАТО, якобы, наоборот, ускорила это. «У нас тоже есть свои колокольни и оценки, которые непредвзятые наблюдатели и политологи делают в России и за рубежом. Они заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила», - сказал он.

Об украинском конфликте

«Накачивать Украину вооружениями!», - так глава российского МИДа определил цели США, ЕС и НАТО на украинском направлениям. Что, по его мнению, привело к появлению особой теории, которую он озвучил на пресс-конференции, заодно поставив диагноз ее авторам: «Появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика».

Он также порекомендовал подсчитать «количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции – десятки, многие из которых долгие годы работали, кстати сказать, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины», отметив, что это «тоже наводит на значительные вопросы».

Об американской политике

«У США есть устойчивое желание разрушить российскую экономику вне зависимости от администраций», - сказал министр, отказавшись при этом комментировать официальное выдвижение действующего американского президента на второй срок. «Российское правительство не вмешивается в дела других государств», - заверил он. Но пообещал ответные меры на невыдачу визу россиянам, включая сотрудников СМИ, заявленных на участие в поездке министра. «Мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства», - пообещал он.

О контактах с США

Лавров отметил, что некоторые каналы взаимодействия с американской администрацией у российской стороны существуют. Например, канал для обсуждения возможных обменов заключенными. Министр особо подчеркнул, что «такая работа не предполагает публичности», поскольку «публичность в данном случае может только этот процесс усложнить».

Об экономике

Вопрос возвращения иностранных компаний, которые «их правительства выгнали из России и которые послушались, но теперь пытаются возвращаться», глава российского внешнеполитического ведомства не считает срочным. «Пусть освободившуюся нишу занимает наш бизнес, мы будем развивать свою экономику через освоение материальных благ», - считает он.

О зерновой сделке

Ситуацию с зерновой сделкой можно считать тупиковой. А с реакцией российского президента, которому через Лаврова генсек ООН обратился по поводу зерновой сделки, можно будет узнать «после того, как адресат с ним ознакомится». При этом министр выразил надежду, что «содержание письма не утекло, потому что - это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН, и если ее предали гласности - эту бумагу, это будет не очень прилично, это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами».

Лавров детально описал некоторые препоны, которые чинят западные страны зерновой сделке: «К трем американским банкам генеральный секретарь ООН обратился с просьбой заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции, несколько месяцев прошло, и действительно, один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать». Но на таком принципе Запад и требует строить дальнейшую работу, а такой подход Лавров назвал несерьезным. «Все нацелено на то, чтобы не позволить российскому зерну и удобрениям попасть на мировые рынки и поступать в те или иные страны», - заявил он.

О ситуации в Судане

Немало вопросов касалось ситуации в самой горячей на сегодняшний день точке планеты – Судане. Российский дипломат напомнил: «Как развивалось суданское государство? Сначала в единственном числе, а потом в числе Судана и Южного Судана. Это все было на наших глазах, когда американские коллеги сделали одной из своих приоритетных задач раздел Судана на две части… Но что-то американцам не понравилось, и они объявили санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана». Лавров назвал это «геополитической инженерией, которая до добра не доводит» и порекомендовал «не мешать африканцам договариваться между собой, не добавлять некие требование извне, что не отражают интересов этих стран».

О возобновлении ядерной сделки с Ираном

Лавров уверен, что отказ от возобновления этой сделки станет огромной ошибкой. «Те, кто ее разрушил, должны вернуть ее к жизни. По нашим оценкам, тот документ, который был согласован еще в прошлом году, он отвечает этой задаче», - подытожил он.

О надеждах

Журналистов интересовали и философские вопросы, например, о том, на что надеется министр иностранных дел России? Лавров попытку перехода в иное, менее политизированное русло оценил, но ответил не без эмоций: «Мне деньги платят не за надежды и не за ожидания. Мы должны решать конкретные задачи. И они сейчас, прежде всего, касаются обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из уст официальных деятелей».