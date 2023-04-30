Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 30 апреля 2023 года: ВСУ минируют пути отхода своих солдат, Россия пообещала жесткий ответ на атаку на Севастополь

В ответ на вопрос журналистки на пресс-конференции о том, какие задачи поставлены перед новым украинским послом в Китае, Владимир Зеленский отказался сообщить эту информацию. Фото: REUTERS

БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ?

Около 5 утра субботы украинский беспилотник атаковал топливную базу в Севастополе в районе Казачья Бухта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Начался пожар. Огнем было охвачено около 1 тыс. кв. метров, тушение пожара продолжалось до после обеда. Обошлось в результате без пострадавших и разрушений в результате ЧП.

- Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий", - написала член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди у себя в телеграм-канале и призвала к жесткому ответу. По ее словам, российская армия должна нанести удар по Одессе, а именно уничтожить там все нефтеналивные хранилища.

На Украине эта атака беспилотников, большинство из которых были сбиты, вызвала неподдельное ликование.

- Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "бавовну" (взрыв) с доставкою на Крым, - заявил Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Посмотрим, будет ли Леша так же радоваться, когда "бавовну" доставят в Одессу.

И НИКТО НЕ УЗНАЕТ, ГДЕ МОГИЛКА ЕГО

Военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал, что солдат ВСУ вынуждают писать рапорты с согласием на похороны на позициях. Необходимость такого письменного разрешения, по его словам, никто из командования ничем не мотивировал, а сам он считает, что это делается для отказа от выплаты компенсаций семьям военных. Киндюк заявил, что сейчас на Украине он, вероятнее всего, числится пропавшим без вести, а не пленным, в результате чего его семья не получает никаких денег от государства.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ минируют пути возможного отхода своих солдат для предотвращения их отступления.

- Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода, — поделился Киндюк и рассказал, что украинское командование пообещало стрелять в солдат в случае их отхода назад. При этом, те же командиры приказали им экономить патроны, чтобы сохранить их для контрнаступления.

Удивительное дело, а чем же расстреливать отступающих, если патроны нужны для наступлений, из рогатки что ли?

УКРАИНСКАЯ КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИХ ВЫБОРАХ

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал заблокировать поставки оружия Украине и планы ЕС по санкциям против России, если он и его партия победят на внеочередных выборах в стране в сентябре 2023 года.

Партия Фицо SMER лидирует в опросах Словакии и пока имеет поддержку на уровне 20%. Роберт считает, что высокие рейтинги ему и партии обеспечила, в том числе, критика ими нынешнего правительство за его проамериканскую позицию.

- Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение. Введение Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, и поэтому у нас есть серьезная проблема с этим, – заявил Фицо. – Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией.

На прошедшей неделе Фицо встретился с послами США, Великобритании и ЕС и изложил свои цели внешней политики. Теперь проблема не у Фицо, а сам Фицо - проблема у ЕС, США и Великобритании.

НА УКРАИНЕ ЗАДУМАЛИСЬ О РЕГУЛИРОВАНИИ ПОПУЛЯРНЫХ СОЦСЕТЕЙ

- Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества в то время, когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения, - заявил министр культуры Украины (само по себе такое словосочетание оксюморон и нонсенс) Александр Ткаченко и предложил установить контроль над Telegram, потому что анонимные телеграм-каналы "являются полем для российских активностей". - Думаю, что время пришло включать экспертную оценку того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с Telegram.

Кроме Telegram в Минкульте также озаботились функционированием в Украине сети TikTok. Здесь глава Минкульта Ткаченко озаботился вопросом, почему на Западе эту соцсеть запрещают для госслужащих.

- Я у себя TikTok поставил когда-то до войны на два дня и потом понял: это не мое, и не потому, что там неинтересно, но потому, что это совсем другой контент. Это не Telegram-каналы, это не другие социальные сети. Нужно изучить вопрос, почему пошла такая тенденция относительно запрета использования TikTok в государственных учреждениях", - обосновал Ткаченко ответ на вопрос, не следует ли Украине ввести такие же ограничения для данной соцсети, как и в странах Запада.

В общем, похоже, останется Украина только лишь с единым всеукраинским телемарафоном, где в режиме нон-стоп декларируют установки для населения от команды Зеленского.

ПОТОМУ, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ПИЛОТЫ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже несколько десятков пилотов готовы сесть за штурвал американских истребителей F-16. А потому, мол, вопрос о передаче этих истребителей уже назрел.

- Мы планируем перевести всех пилотов на F-16. Нам нужно научить всех. Командующим Воздушными Силами определены пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты, - сообщил Игнат. - Они готовы хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные. Несколько десятков пилотов уже готовы воевать.

Оказывается, на Украине дебилы есть не только среди генералов. Игнат реально не понимает, что для пилотирования F-16 английский язык гораздо менее важен, чем налет и опыт пилотирования или прикидывается дурачком? Там совсем другая система управления огнем, а еще нужны специалисты наземных служб, техники, оружейники, инженеры-электронщики и т.д. Впрочем, мы только за то, чтобы неподготовленных украинских пилотов побыстрее посадили на боевые вылеты на этих американских истребителях.

К слову, если придурковатость или даже дебильность являются необходимым условием для получения на Украине генеральского звания, то Игнат в числе первых кандидатов на повышение.

"Z" И "V" НЕ ГОВОРИ

Борьба с "Русским миром" на Украине поднялась на новую высоту. Теперь в этой стране-недоразумении, как сообщает сайт сервисного центра МВД, нельзя будет использовать буквы "Z" и "V" на индивидуальном номерном автомобильном знаке в тех случаях, если они употребляются в контексте военных действий РФ на территории Незалежной.

- Под запрет попадают буквы "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке намекает на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо "З", "С", "В", "Ф", - разъяснили на сайте. - Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Не иначе, городской глава украинской столицы Виталий "златоуст" Кличко составлял текст объяснения.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украина хочет увеличить плату за транзит российской нефти с нынешних 13,6 евро за тонну до 21 евро.

- Анонимный чиновник из украинского Минобороны сообщил Financial Times, что ни одна из 20 самоходных гаубиц M109L (калибра НАТО 155 мм.), предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к боевому использованию.

- По сообщениям из Измаила Одесской области, в город приехали примерно 200-400 украинских военных для отлова местного населения на мобилизацию.

- В ответ на вопрос журналистки на пресс-конференции о том, какие задачи поставлены перед новым украинским послом в Китае, Владимир Зеленский отказался сообщить эту информацию. "Не скажу. Спасибо", – ответил Зеленский и рассмеялся. Смешливый нелох.