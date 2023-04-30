Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 30 апреля 2023 года: ВСУ минируют пути отхода своих солдат, Россия пообещала жесткий ответ на атаку на Севастополь

В ответ на вопрос журналистки на пресс-конференции о том, какие задачи поставлены перед новым украинским послом в Китае, Владимир Зеленский отказался сообщить эту информацию.
Фото: REUTERS
Около 5 утра субботы украинский беспилотник атаковал топливную базу в Севастополе в районе Казачья Бухта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Начался пожар. Огнем было охвачено около 1 тыс. кв. метров, тушение пожара продолжалось до после обеда. Обошлось в результате без пострадавших и разрушений в результате ЧП.
- Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий", - написала член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди у себя в телеграм-канале и призвала к жесткому ответу. По ее словам, российская армия должна нанести удар по Одессе, а именно уничтожить там все нефтеналивные хранилища.
На Украине эта атака беспилотников, большинство из которых были сбиты, вызвала неподдельное ликование.
- Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "бавовну" (взрыв) с доставкою на Крым, - заявил Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
Посмотрим, будет ли Леша так же радоваться, когда "бавовну" доставят в Одессу.
Военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал, что солдат ВСУ вынуждают писать рапорты с согласием на похороны на позициях. Необходимость такого письменного разрешения, по его словам, никто из командования ничем не мотивировал, а сам он считает, что это делается для отказа от выплаты компенсаций семьям военных. Киндюк заявил, что сейчас на Украине он, вероятнее всего, числится пропавшим без вести, а не пленным, в результате чего его семья не получает никаких денег от государства.
Кроме того, он сообщил, что ВСУ минируют пути возможного отхода своих солдат для предотвращения их отступления.
- Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода, — поделился Киндюк и рассказал, что украинское командование пообещало стрелять в солдат в случае их отхода назад. При этом, те же командиры приказали им экономить патроны, чтобы сохранить их для контрнаступления.
Удивительное дело, а чем же расстреливать отступающих, если патроны нужны для наступлений, из рогатки что ли?
Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал заблокировать поставки оружия Украине и планы ЕС по санкциям против России, если он и его партия победят на внеочередных выборах в стране в сентябре 2023 года.
Партия Фицо SMER лидирует в опросах Словакии и пока имеет поддержку на уровне 20%. Роберт считает, что высокие рейтинги ему и партии обеспечила, в том числе, критика ими нынешнего правительство за его проамериканскую позицию.
- Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение. Введение Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, и поэтому у нас есть серьезная проблема с этим, – заявил Фицо. – Надеюсь, у Запада хватит ума не идти на открытую войну с Российской Федерацией.
На прошедшей неделе Фицо встретился с послами США, Великобритании и ЕС и изложил свои цели внешней политики. Теперь проблема не у Фицо, а сам Фицо - проблема у ЕС, США и Великобритании.
- Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества в то время, когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения, - заявил министр культуры Украины (само по себе такое словосочетание оксюморон и нонсенс) Александр Ткаченко и предложил установить контроль над Telegram, потому что анонимные телеграм-каналы "являются полем для российских активностей". - Думаю, что время пришло включать экспертную оценку того, каким образом должно происходить взаимодействие государства с Telegram.
Кроме Telegram в Минкульте также озаботились функционированием в Украине сети TikTok. Здесь глава Минкульта Ткаченко озаботился вопросом, почему на Западе эту соцсеть запрещают для госслужащих.
- Я у себя TikTok поставил когда-то до войны на два дня и потом понял: это не мое, и не потому, что там неинтересно, но потому, что это совсем другой контент. Это не Telegram-каналы, это не другие социальные сети. Нужно изучить вопрос, почему пошла такая тенденция относительно запрета использования TikTok в государственных учреждениях", - обосновал Ткаченко ответ на вопрос, не следует ли Украине ввести такие же ограничения для данной соцсети, как и в странах Запада.
В общем, похоже, останется Украина только лишь с единым всеукраинским телемарафоном, где в режиме нон-стоп декларируют установки для населения от команды Зеленского.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже несколько десятков пилотов готовы сесть за штурвал американских истребителей F-16. А потому, мол, вопрос о передаче этих истребителей уже назрел.
- Мы планируем перевести всех пилотов на F-16. Нам нужно научить всех. Командующим Воздушными Силами определены пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты, - сообщил Игнат. - Они готовы хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные. Несколько десятков пилотов уже готовы воевать.
Оказывается, на Украине дебилы есть не только среди генералов. Игнат реально не понимает, что для пилотирования F-16 английский язык гораздо менее важен, чем налет и опыт пилотирования или прикидывается дурачком? Там совсем другая система управления огнем, а еще нужны специалисты наземных служб, техники, оружейники, инженеры-электронщики и т.д. Впрочем, мы только за то, чтобы неподготовленных украинских пилотов побыстрее посадили на боевые вылеты на этих американских истребителях.
К слову, если придурковатость или даже дебильность являются необходимым условием для получения на Украине генеральского звания, то Игнат в числе первых кандидатов на повышение.
Борьба с "Русским миром" на Украине поднялась на новую высоту. Теперь в этой стране-недоразумении, как сообщает сайт сервисного центра МВД, нельзя будет использовать буквы "Z" и "V" на индивидуальном номерном автомобильном знаке в тех случаях, если они употребляются в контексте военных действий РФ на территории Незалежной.
- Под запрет попадают буквы "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке намекает на символику военного российского вторжения на территорию Украины. То есть использование этих букв отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо "З", "С", "В", "Ф", - разъяснили на сайте. - Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
Не иначе, городской глава украинской столицы Виталий "златоуст" Кличко составлял текст объяснения.
- Украина хочет увеличить плату за транзит российской нефти с нынешних 13,6 евро за тонну до 21 евро.
- Анонимный чиновник из украинского Минобороны сообщил Financial Times, что ни одна из 20 самоходных гаубиц M109L (калибра НАТО 155 мм.), предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к боевому использованию.
- По сообщениям из Измаила Одесской области, в город приехали примерно 200-400 украинских военных для отлова местного населения на мобилизацию.
- В ответ на вопрос журналистки на пресс-конференции о том, какие задачи поставлены перед новым украинским послом в Китае, Владимир Зеленский отказался сообщить эту информацию. "Не скажу. Спасибо", – ответил Зеленский и рассмеялся. Смешливый нелох.