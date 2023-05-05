После похорон Вячеслава Зайцева вскрылась правда о его утраченном наследии

Уже озвучена идея о перезахоронении Зайцева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны Вячеслава Зайцева, которые его сын по собственной прихоти устроил на сельском кладбище вместо престижного столичного погоста, похоже, будут обсуждать еще долго. Так, уже озвучена идея о перезахоронении "русского Диора", но здесь опять же нужно согласие родни, а переубедить сына - задача из разряда "со звездочкой".

Между тем, попрощаться с кутюрье приехали всего несколько знаменитостей - Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров, Сергей Зверев. А Алла Пугачева, для которой Зайцев в свое время создал фирменный балахон, даже не прислала венка. Прощание с великим модельером прошло очень и очень скромно.

Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да просто безобразие, - поделился с KP.RU Николай Головин, близкий друг Зайцева и экс-директор его Дома моды. На похороны он, кстати, не попал: накануне сломал плечо и оказался в больнице на операционном столе. - Учитывая масштаб имени, организовать такие проводы - все просто в шоке. Я же ходил на Новодевичье кладбище, уже и о бесплатном месте договорился - в чем была проблема там его похоронить? А если говорить о желаниях Вячеслава Михайловича, то Егор их тоже не выполнил. Зайцев хотел, чтобы его кремировали, и при случае всегда говорил об этом. Но кремация стоит денег. А эти похороны, как я понял, семье не стоили ни копейки - для кутюрье местные власти всё сделали бесплатно.

- А почему тогда не похоронили на Троекуровском, если это тоже бесплатно? Сын Зайцева вообще знал о такой возможности?

- Ну конечно, он всё знал. Думаю, специально мстил отцу. Он пока не уничтожит всё, что связано с его именем, не успокоится. Осталось полгода потерпеть.

Сын Вячеслава Зайцева Егор на церемонии прощания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что будет через полгода?

- Он же вступит в наследство. Сейчас ведь 53% Дома моды принадлежат Вячеславу Зайцеву, а пройдет шесть месяцев, и всё достанется Егору. Бетонные стены, скажу честно, меня мало интересуют. А вот творческое наследие - да. Оно за долгие годы накопилось огромное: только с 1982 года Зайцев создал 5278 эскизов, которые были запущены в производство. И это лишь архив Дома моды, а сколько всего было создано еще раньше в Общесоюзном доме моделей, архив которого утрачен. Где это всё?

На Новый год я приезжал в гости к Зайцеву, спрашивал его - где архивы? - "Я всё вывез, тебе помощник покажет". Заходим в мастерскую, а я только визуально вижу, что там от всего архива не более 10%. Я-то эти папки хорошо знаю, много лет с ними работал. Там были эскизы и для Муслима Магомаева, и для Валерия Леонтьева...

- Кто мог забрать эти эскизы? И насколько они ценны?

- Сложный вопрос. Думаю, теперь эскизы будут периодически всплывать где-то на аукционах. Коллекцию по ним, конечно, уже вряд ли можно выпустить, но продать - да. Зайцев же всегда подписывал свои эскизы, и его подпись очень узнаваема.

А вообще-то, эти работы надо выставлять, показывать молодым дизайнерам и художникам. Это неиссякаемый источник вдохновения - могла бы получиться невероятная выставка. И память о Зайцеве была бы жива. Но глобально всё это утрачено, увы. Так уж получилось.

- А в чем причина конфликта Зайцева-старшего и младшего? Что за обида такая у сына, что даже после смерти он отца так и не простил?

- Да сколько сделал Вячеслав Михайлович для Егора, для его матери, для всех его детей, которых он нарожал - уже сорок раз можно было всё простить. Ну да, родители развелись, когда Егор был маленький. И что? Мало было таких семей? Егора воспитывали в ненависти к отцу - мол, отец бросил, отец ушел... Но. Если отец такая скотина, то почему его бывшая жена оставила себе фамилию Зайцева? Почему Егор не отказался от фамилии отца? Они все Зайцевы, и всю жизнь сидели на подсосе у Зайцева. Егор ни дня нигде не работал, где не был бы руководителем Слава Зайцев. Потрясающая "ненависть" к отцу! Ненавидит и ест с его руки. Я когда это объяснял Кобзону, он не мог понять - мол, отцу надо помогать, им надо гордиться. Но в жизни так не вышло. И единственное, что тут можно добавить - что Егор Зайцев никогда не станет по-настоящему известным Егором Зайцевым. Он навсегда останется просто сыном Вячеслава Зайцева. Он сам хорошо это понимает, поэтому и бесится до сих пор.

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