Уехавший в Израиль актер Кирилл Сафонов обратился к сыну на украинском языке

Кирилл Сафронов и Саша Савельева

Кирилл Сафонов год назад уехал из России. Актер перебрался в Израиль, где ранее бывал наездами и где живут его мама и другие родственники. На политические темы артист никогда не высказывался. В блоге звезды - фото долгожданного сына Леона от певицы Саши Савельевой, снимки старшей дочери от первого брака Насти, виды Израиля и философские размышления. И вот внезапно артист разместил трогательный кадр с сыном, подписав фото на украинском языке.

Кирилл Сафонов давно имеет двойное гражданство - России и Израиля. В прошлом году 49-летний актер окончательно перебрался в Израиль. За ним последовала и вторая жена - певица Саша Савельева и с их общим сыном Леоном. У супругов есть недвижимость в Тель-Авиве. Кроме того, в молодости Кирилл жил там несколько лет, играл в спектаклях и работал барменом, но известным стал именно в России.

Маленький сын Сафронова с мамой на прогулке

А на днях Сафонов обратился к наследнику на украинском языке, разместив в личном блоге фото с Леоном. Актер опубликовал отрывок из песни группы "Океан Эльзы".

Поступок актера вызвал массу вопросов у его российских поклонников. Опешившие фанаты кинулись в комментарии за разъяснением. Однако Кирилл, судя по всему, не намерен вести диалог с россиянами. Подписчики отмечают, что актер удаляет неугодные комментарии россиян.

Напомним, Сафонов в апреле 2010 года женился на Савельевой. Спустя девять лет на свет появился их сын Леон. С его рождением Кирилл в полной мере ощутил радость отцовства. "Появление ребенка придает смысл, расставляет приоритеты... Я слежу за ребенком, я помогаю Саше, чем могу… В моей жизни семья занимает очень большое место, определяющее. Моя маленькая семья, моя большая семья - ради этого, наверное, я все в жизни и делаю", - делился артист.

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