Прикрываются мирными, упиваются жестокими казнями, охотятся за ядерным оружием. Семь признаков, почему Украина - государство-террорист

Под машиной Захара Прилепина разорвалась одна из двух заложенных противотанковых мин. Фото: ТАСС

Украинские спецслужбы устроили очередную громкую акцию. Пытались подорвать в машине Захара Прилепина. Противотанковая мина грохнула на проселочной дороге недалеко от дома писателя в деревне Пионерское Нижегородской области. Прилепин выжил, но был серьезно ранен. Его друг и помощник Александр Шубин погиб.

Подрывника задержали, когда он выходил из леса в соседней деревне. Мужчина сказал полицейским, что ловил куропаток на озере, хотя ни озера, ни куропаток в этом районе нет... Задержанному 29 лет. Он уроженец Украины. Рассказал, что приехал в Россию в 2018 году, уже завербованный украинскими спецслужбами. Задача была легализоваться, найти работу и потом ликвидировать Прилепина.

Это уже третье такое покушение. Раньше взрывами были убиты журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский.

Убийства неугодных - не единственное, что роднит киевский режима с тем же ИГ*. По некоторым признакам сходство почти полное...

*ИГ и «Талибан» - запрещенные в России террористические организации.

1. Уничтожение всего вокруг

Любые города, откуда выбивают ВСУ, националисты стараются сровнять с землей по принципу «не доставайся же ты никому». От Мариуполя оставили руины, то же и с Бахмутом. Постоянно наносили удары по Запорожской АЭС. Рвануть могло так, что на сотни километров не осталось бы ничего живого.

Это характерная черта любых террористов. То же ИГ разрушило Ракку до основания, когда боевиков выбивали оттуда правительственные войска Сирии. И Киев не стесняется.

Такое же отношение и к простым людям. Вспомните, что Киев сделал, когда Крым вернулся к России: перекрыли воду и подорвали опоры ЛЭП, которые питали полуостров. Чтобы его жители (которых они до сих пор считают украинцами) страдали без света и воды.

Захар Прилепин. Фото: t.me/glebnikitin_nn

2. Охота за ядерным оружием

С чего началась спецоперация? С того, что Зеленский на Мюнхенской конференции потребовал дать Украине ядерную бомбу и статус ядерной державы.

С ядерным оружием не получилось, тогда Киев попытался создать свою «грязную бомбу». Когда и с этим не срослось, Великобритания решила поставить сюда снаряды с обедненным ураном.

ИГ тоже пыталось получить ядерное оружие через коррумпированных чиновников Пакистана (ядерная держава).

Зачем? Чтобы испепелить все, что только можно, даже на своей территории.

3. За спинами заложников

Так было в Мариуполе и других городах. Мирным жителям не давали эвакуироваться - били артиллерией по колоннам, по «зеленым коридорам».

Свои опорные пункты националисты устраивали в роддомах и больницах, школах и детских садах. При этом людей оттуда не вывозили.

С военкором Владленом Татарским расправились 2 апреля 2023 года: на творческом вечере в питерском кафе ему передали статуэтку со взрывчатым веществом внутри. Фото: Дмитрий СТЕШИН

4. Казни напоказ

Пользователей сети шокировало видео, где бандеровские боевики и их наемники издеваются над нашими пленными солдатами. Им на камеру простреливают колени, безоружным стреляют в затылок, отрезают головы...

Все так, как в профессионально смонтированных роликах ИГ с казнями пленных. Тогда мир узнал имя бывшего лондонского программиста Джихади Джона, который, наслаждаясь, отрезал головы пленникам... Были и другие жуткие ролики: например, как людей заживо сжигали в клетках.

5. Промывание мозгов

На Украине оно поставлено на поток. С детского сада малышам внушают, что их кумир - Бандера, русские - самые страшные люди в мире, которые всегда хотели поработить украинцев, а все на свете (в том числе и Черное море) создали великие укры - первые люди на земле.

Тем, кто постарше, то же самое вдалбливают с экранов телевизоров. Рассказывают небылицы о России.

Так же ИГ или «Талибан»* внушали людям ненависть к «неверным».

6. Гонения на священников

Священников на Украине избивают, православные храмы отнимают или сжигают. Главная святыня всего православия - Киево-Печерская лавра - захвачена раскольниками.

Террористы ИГ тоже уничтожали всех священнослужителей, которые отказывались проповедовать их радикальные взгляды на ислам.

Журналистку Дарью Дугину (на фото она с отцом, философом Александром Дугиным) взорвали в машине 20 августа 2022 года. Фото: СОЦСЕТИ

7. Преследования неугодных

На Украине запрещены любые политические партии, которые выступают хоть немного против бандеризации. Людей, которые пытаются чтить предков, клеймят и подвергают публичному позору. Популярны и уличные расправы. В сеть выкладываются сотни видео: людей привязывают к столбам за мельчайшие провинности.

Точно так же последователи ИГ или «Талибана» забивали палками и камнями неугодных.

МЕТОДЫ

Бьют по населению, чтобы оно било по власти

Какие цели преследует террор? Почему Украину до сих пор не признали террористическим государством? Как противостоять агрессии? С этими вопросами «КП» обратилась к депутату Госдумы Олегу Матвейчеву.

Олег Матвейчев. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/АГН "Москва"

- Олег Анатольевич, почему Украина еще не террорист по нашим законам?

- У российской дипломатии давние хорошие традиции. Мы стараемся не лепить ярлыки. Мы все понимаем, что Украина - это террористическое государство, что оно отдает преступные приказы. Но объявление это на официальном уровне может лишить Россию дипломатического маневра.

- Какого именно?

- Вот завтра их хозяева устанут и прикажут им сесть за стол переговоров. И они сядут. А если мы их назвали террористами... Какие переговоры с террористами?

Или зерновая сделка. Есть же какие-то контакты, переговоры. А если они террористы? Получается, мы с террористами какие-то дела имеем? Мы сами себя загоним в угол. При этом мы отдаем себе отчет: если Буданов (начальник Главного управления разведки Украины. - Ред.) заявляет, что он готов убивать русских по всему миру, - это что? Это чисто террористическая угроза. Это то, что делали Бен Ладен и главари ИГ.

- А почему Запад на такое не реагирует?

- Двойные стандарты. «Это наш сукин сын» - вот и все. Но, уверен, они ему уже позвонили, сказали: «Слушай, ты чего, дурак, делаешь, ты нас подставляешь. Сейчас русские растиражируют это на весь мир, и все будут тыкать в нас пальцем и говорить, что Америка поддерживает террористов».

- Как противостоять террору со стороны Украины?

- С материальной точки зрения ответ простой: нужно увеличить штатную численность наших спецслужб, дать им побольше денег и лучше укомплектовать технически. Сигналов очень много, и они просто не успевают на все реагировать.

Второй момент - это эффект, на который рассчитывают террористы. Основная цель любого теракта - воздействие на мирное население, чтобы оно воздействовало на власти. Зачем взорвали школу в Беслане? Не для того же, чтобы детей убить. А чтобы матери вышли и сказали: «Вы нас не защитили. Плохая власть». Вот это нужно понимать - знать, зачем они это делают.

Если террористы будут видеть, что не добиваются этой цели, если мирное население поддерживает власть, они подергаются, осознают, что людей это только злит, и просто бросят этим заниматься, понимая, что это бессмысленно или вообще дает обратный эффект.

ДОСЛОВНО

«Терроризм - устращивание, устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства» (Толковый словарь Даля).

В ТЕМУ

Превзошли Гитлера

Государственное информагентство Украины УНИАН провело опрос: кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина жертвами теракта? В списке - Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселев, Семен Пегов и Сергей Мардан. Последний, кстати, долгое время вел программу на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). В голосовании участвовали 50 тыс. человек (!).

Официальный представитель МИД Мария Захарова у себя в телеграм-канале напомнила, что в Третьем рейхе составляли «розыскные списки», куда включали деятелей искусства, культуры, науки и политики.

«Киевский режим пошел еще дальше - вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо - в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», - отметила она.

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