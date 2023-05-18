Контрнаступление Украины сорвано: Дерзкий план российского командования обезоружил Зеленского и его войска

Почему затягивается «контрнаступ»? Потому что его сроки сорвало командование Российской армии. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

БОМБАМ ПРИДЕЛАЛИ КРЫЛЬЯ

В зону СВО пришло жара. Земля подсохла, твердая как камень. Танки больше не вязнут. Но наступать Украина не спешит. Хотя обещала. Почему затягивается «контрнаступ»? Потому что его сроки сорвало командование Российской армии.

То есть, у Украины все к наступлению было готово. Единственное, что не удалось - незаметно накопить силы и перебросить всю эту армаду войск и техники к линии фронта. Сейчас украинские официальные лица говорят, что им все чего-то не хватает, что надо еще чуть-чуть подождать, подкопить еще сил, получить еще оружие от Запада. А на самом деле это хорошая работа нашей разведки и осмысленный подход к уничтожению самых опасных для нас вооружений, присланных Киеву. В первую очередь - средств ПВО.

Плюс, у нас появился новый прием - новый подход к уничтожению украинских военных целей. Это модернизация старых бомб ФАБ-500, которых много, к ним приделали систему наведения и крылья, сделали планирующими. И самолеты их могут теперь не сбрасывать над целью, рискуя попасть под ракетно-зенитный огонь врага, а бить ими вглубь территории противника, не заходя в зону действия его ПВО.

СТАВКА СЫГРАЛА

Второй плюс - удары по складам боеприпасов и военной техники. Меня раньше читатели «Комсомолки» и слушатели радио «КП» мучали вопросом: почему мы не бьем по танкам врага до их подхода к фронту, почему не уничтожаем мосты и железные дороги? Я не привык просто так хвалить наше Минобороны, но прямо сейчас мы видим его осмысленный подход к уничтожению западного железного богатства до его подхода к зоне боев. Мне кажется, что была задумка — не смотря на риск – подождать, пока противник начнет накапливать и группировать войска и технику перед наступлением.

Понятно, что колоннами танки, снаряды из Польши или Румынии по украинским шоссе среди белого дня не везут. Это штучные транспортировки в ночи. И за одним-двумя тягачами гоняться сложно. Поэтому дождались, когда Украина соберет группировки своих войск в кучу, в броневые «кулаки» для наступления.

И вот почти каждый день начали сыпаться новости о наших ударах по военным складам, где хранилось оружие и боеприпасы. Риск оправдался – эта ставка сыграла. Мы это видим. Сроки украинского «контрнаступа» сорваны.

«ПОДКРАСИТЬ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Третье — это уничтожение в Киеве американской системы ПВО Patriot. Какие тут последствия? Киеву теперь придется взамен уничтоженной батареи снимать что-то с фронта, чтобы прикрыть столицу.

А пока Украина не насытит свой фронт ПВО, она наступать не будет. Потому что это означало бы - отдать все наступающие силы на растерзание русской авиации, которая будет просто долбить врага с безопасного расстояния. У ВСУ есть, конечно, переносные зенитно-ракетные комплексы типа «Стингеров», но это все ближняя зона. Прикрыть наступление это не сможет.

Что произошло с Patriot? Американский телеканал CNN начал успокаивать всех, будто вообще никакого урона не нанес наш «Киинжал» батарее Patriot в Киеве. Якобы, там даже на ремонт не надо никуда ничего вывозить... Можно все «на месте подкрасить».

А, может, просто вывозить нечего?

Я смотрел эпичное видео, как Patriot пытался отбиться от “Кинжала”. Насчитал 32 пуска американских ракет. И это лишь то, что влезло на видео. Причем, засняли его обычные городские камеры наблюдения. Сейчас в Киеве поднялся хай, закрывают доступ к этим камерам. Судя по видео, взрыв на месте, где стоял Patriot, был один. То есть, как минимум, один «Кинжал» долетел.

Украина заявила, что сбила 6 «Кинжалов». Это нонсенс. «Кинжал» гипперзвуковой, его сбить почти невозможно. Поэтому даже нашему министру обороны Сергею Шойгу пришлось комментировать, что мы столько «Кинжалов» не запускаем, сколько они «сбивают»...

Украина заявила, что сбила 6 «Кинжалов». Это нонсенс. «Кинжал» гипперзвуковой, его сбить почти невозможно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КИНЖАЛЬНЫЙ» МИГ

Было две версии — либо Patriot выпустил все свои ракеты по нашему «Кинжалу» просто в панике. Там понимали, если «Кинжал» попадет, все ракеты в батарее Patriot сдетонируют. Потому их в спешке и отстреляли.

Вторая версия – сначала по целям в Киеве били недорогие беспилотники «Герань». И когда наши насчитали в режиме онлайн прямо по этим городским камерам (а я не удивлюсь, если это именно так и происходило!): ага, 32 ракеты выпустили, все, Patriot пустой, разряженный. Дали команду: можно запускать «Кинжал». А в зоне ожидания крутится МиГ-31 – носитель наших «Кинжалов». И ему сообщают: пора, бей.

Интересно, что Минобороны России, чтоб поставить точку во вранье Украины и США, вынуждено было официально заявить: поражены 5 пусковых установок и 1 радиолокационная станция системы Patriot.

БИТЬ ПО ДЕЛУ, А НЕ КИРПИЧАМ

Будем смотреть, как дальше вся эта работа по выбиванию жирных целей на Украине будет вестись. Пока она вызывает осторожный оптимизм - вся связка: и разведка, и авиация, и барражирующие боеприпасы, и «Кинжал», и наземные войска.

Это здорово. Это формирование нами настоящего разведывательно-ударного контура, который работает в глубине территории Украины.

Я сейчас приехал с зоны СВО в Москву и пока не могу еще привыкнуть, что из этого мира до сих пор некоторые требуют «бить по центрам принятия решений» в Киеве. По кирпичам!? Мое глубокое убеждение, что это бессмысленная трата ресурсов, которыми можно сделать что-то серьезнее. Как сейчас — когда мы бьем по оружию, которое могло бы оказаться на фронте.

Почему таких эффективных ударов у нас не было раньше? С чем связана сегодняшняя активизация? Да, видимо, как раз с появлением массовых целей. Такого количества уничтоженных войск, техники и складов раньше не было. Потому что прямо сейчас Киев стянул к фронту все, что мог. И это железо просто ждало часа Х, команды наступать.

Так вот, срок этой команды мы сдвинули своими ударами! В том числе и по Киеву.

Это не значит, что «контрнаступ» не начнется. У Зеленского просто нет другого выхода. Но он теперь вынужден сроки оттягивать. А мы, пользуясь этим, сможем продолжать планомерно уничтожать его войско.

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