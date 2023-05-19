32 американские ракеты не смогли остановить единственный «Кинжал»: Один русский удар показал, чего стоит оружие США

На днях ударом российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был подавлен американский ЗРК Patriot в Киеве. Фото: REUTERS

На днях ударом российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» был подавлен американский ЗРК Patriot в Киеве. Несколько пусковых установок MIM-104 Patriot, по некоторым данным, стояли в районе столичного аэропорта «Жуляны». Их прикрывали немецкие ЗСУ Gepard. На этом участке и прошла успешная атака «Кинжала». Назывались даже точные координаты: 50.404161, 30.443186.

По разным данным, число поврежденных пусковых установок — от трех до пяти. При ударе, по разным источникам, сдетонировало топливо и боеприпасы. Российское Минобороны заявило об уничтожении всего комплекса с пятью пусковыми установками. В Киеве говорили о «малых повреждениях». Американцы утверждали, что смогли быстро восстановить ЗРК. И вот он уже вновь готов защищать небо Украины.

KP.RU обратился за комментарием к редактору журнала «Арсенал Отечества», военному эксперту Алексею Леонкову.

НЕ ПОЧИНИЛИ, А ЗАМЕНИЛИ

- В США утверждают, что Patriot ими восстановлен — и система вновь на страже неба Киева.

- Такое быстрое восстановление возможно только одним способом.

- Каким?

- Заменой. Была у Киева AN/MPQ 53. Сейчас американцы, вероятно, поставили AN/MPQ 65. С ними пойдут и новые установки ракетные, пусковые. Возможно, с противоракетами SM-3. То есть, американцы просто сделали замену. Увезли разбитый Patriot на свою базу в немецкий Раммштайн и привезли новый.

- В Киеве так быстро отремонтировать разбитый Patriot не могли?

- Нет. У их производителя, американской компании Raytheon Technologies — у них акции сразу обвалились на 5%. Прошли два серьезных совещания в Европе и в США позавчера и вчера по этому поводу. Сначала на европейском уровне, потом у американцев. После чего появились сообщения на сайте этой компании, что она готова компенсировать семьям погибших ущерб.

- Погибших операторов этих ЗРК — американцев или украинцев?

- Такое сообщение говорит о том, что этим Patriot управляли американские специалисты.

РАКЕТЫ ПУСКАЛИ ЗРЯ

- Насколько важен сам факт поражения Patriot?

- Важно то, что 32 американские ракеты не смогли остановить единственный русский «Кинжал». Авторитетное издание Military Watch Magazine сообщило, что 96 миллионов долларов были выпущены впустую.

- 96 можно разделить на 32 пуска — получим 3 миллиона долларов за ракету?

- Да, если одна ракета стоит три миллиона, это значит, что Вашингтон Киеву свои новые ракеты поставлял! Которые шли по стандарту SM-6, скорее всего. Не так давно американцы говорили, что они создали "совершенную ракету", способную якобы сбивать сверхзвуковые цели. И они уже, вроде бы, поставили такие новые ракеты кому-то — год назад.

- Именно такие ракеты охраняют небо США?

- Они, например, стоят на эсминцах «Арли Берк» (Arleigh Burke - DDG-51). И они, по американским стандартам, совместимы с наземными пусковыми установками.

- Как «Кинжал» смог поразить и РЛС, и пять пусковых установок - они же не кучкой стоят?

- Все они стояли в аэропорту в Жулянах под Киевом. При атаке, надо понимать, «Кинжал» применялся осколочно-фугасного действия. Задача была поразить не в глубину, какой-то бункер пробить, а максимально ударить по площади. Этот удар привел к тому, что поражена была непосредственно и РЛС, и, при разлете осколков при такой мощной БЧ, поражались и пусковые установки.

- Но почему РЛС Patriot вовремя не заметила пуск и подлет «Кинжала»?

- Их РЛС не может дать целеуказание по таким скоростям, какие есть у «Кинжала». Да, она успевает увидеть, что к ней нечто летит. Но навести на это «нечто» для нее невозможно. Не может она понять, что это такое маневрирует. Для оператора несколько целей скачут. Координаты не определить. Считается, что антенна, которая стоит на Patriot - она уникальна. Почему ее называют многофункциональной? Она работает и как станция обнаружения целей, и как станция указания трех координат. И вот эта станция - она не смогла дать точное целеуказание.

ПОСЫЛКА ИЗ РАММШТАЙНА

- То есть, одну станцию и несколько пусковых мы поразили — взамен их американцы перекинули другие, и сделали вид, что никакого уничтожения не было?

- Это поставки наверняка из Германии, из Раммштайна. Она, эта ЗРК, могла быть довольно быстро доставлена на полуприцепе. И пусковые установки — они тоже могли быстро перекинуть. Дороги позволяют это сделать.

- Этот удар показал высокую уязвимость самой разрекламированной в мире системы американской ПВО?

- В мире сразу отметили — американская ПВО не защищает.

- Но это не остановит поставки американских систем на Украину?

- Они поставят их все-равно. Но у американцев сейчас другая головная боль. Эта система, которую они называют системой ПВО-ПРО — и противовоздушная и противоракетная - она входит в новый проект. Которым американцы уже года три занимаются. Это обновление системы ПВО - ПРО.

- В чем суть обновления?

- Она должна останавливать гиперзвуковые цели. И Patriot входит в нее как ключевой элемент. Корпорация Raytheon Technologies получила многомиллиардный заказ на эту интегрированную систему. И они будут это делать. Там есть такая стандартная единица. Это будет рассредоточенная система — интегрированная. Которая вписывается в модель, которую они выстроили на Украине.

- Эта система в идеале должна защищать кого?

- США и Западную Европу. И теперь, представьте, что система сегодня ломается. И нужно искать замену. Ведь вся концепция рушится. Раньше требовалась серьезная воздушная операция с привлечением больших сил наших ВКС.

- А сейчас понятно, что один «Кинжал» может решить это довольно быстро?

- Да. Главное - обнаружить позицию этого ЗРК. Дальше или «Кинжал» справится, или «Искандер». Номенклатуру можно продолжать. А с учетом того, что у нас разрабатывается дополнительно еще гиперзвуковой боеприпас — не только "Кинжалом" единым мы живы. Он же разрабатывался как противокорабельное средство. А то. что по заглубленным объектам бьет — это дополнительная задача. А сейчас будут дополнительные доработки ракет воздух-земля. Предназначенных для поражения наземных объектов.

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