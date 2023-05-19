Певица Саша Савельева прервала молчание после скандала с мужем Кириллом Сафоновым Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Саша Савельева прервала молчание после скандала с мужем Кириллом Сафоновым. Актер разместил в блоге пост, посвященный сыну Леону. Сделал он это на украинском языке, что возмутило россиян. Многие посчитали, что так актер высказался в поддержку соседней страны во время СВО. В итоге артисту пришлось объяснять, что он говорит на трех языках - русском, украинском и иврите. Теперь же прервала молчание его жена Саша Савельева.

Певица Саша Савельева призналась, что уже 14 лет живет с Кириллом Сафоновым в Израиле. У артистов там недвижимость. "Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять", - отметила 39-летняя выпускница "Фабрики звезд".

При этом супруги с завидной регулярностью прилетают в Россию на заработки. Савельева не так давно приняла решение сменить род деятельности. Певица проходит обучение в школе психологии.

"Чем больше я углубляюсь в изучение психологии, тем больше нахожу объяснение необъяснимым вещам. А есть ли та самая судьба? А вдруг все, что мы привыкли скидывать на судьбу, мироздание, Вселенную, на самом деле не существует? И нет никакого ангела-хранителя, а все неслучайности - не что иное, как просто рандомное совпадение?" - рассуждает артистка.

Также Савельева делится с другими мамами сложностями родительства. "Материнство меняет очень сильно. Это ежесекундная работа над собй, выдерживание дискомфорта от столкновения со своими собственными демонами, да еще и тонны терпения, недосып, скачки настроения Это не просто гормональная перестройка из девушки в женщину, в маму… Это что-то большее, на более тонком плане… " - отмечала певица.

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