Валерий Залужный потребовал активнее поставлять Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Солнцепеки» повысили температуру на Запорожском направлении

Олег Чехов, глава пресс-центра группировки «Восток», сообщил, что РСЗО «Смерч» поразили украинский пункт управления в Трудовом на Запорожском направлении. Он также рассказал, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» сожгли два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного. На этом направлении мотострелки огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового. Расчеты САУ «Гвоздика» нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке. В те же сутки на Южно-Донецком направлении военные группировки «Юг» уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет ПРК в районе Пречистовки и поразили опорный пункт националистов южнее Водяного.

Вашингтон опять помог Киеву с продажей стали

Джина Раймондо, министр торговли США, сообщила, что американские власти продлили временную отмену тарифов на импорт украинской стали еще на один год. Украина до 2022 года была 13-м в мире производителем стали. 80 из каждых ста тонн продукции шли на экспорт, в том числе за океан. Так Вашингтон помогает Киеву в сохранении экспортных прибылей от важной для страны продукции. Раймондо заявила: «За последний год США обеспечили столь необходимый рынок для стали, которую Украина может экспортировать. Таким образом, американцы напрямую поддерживают граждан Украины, многие из которых полагаются на сталелитейную промышленность Украины в плане своего экономического благополучия». Они полагаются на немецкие пособия, а также польские поля клубники и яблоневые сады в плане своего благополучия.

По Белгородчине продолжают бить с украинской территории

Вячеслав Гладков, белгородский губернатор сообщил, что при очередном обстреле обстрела ВСУ Шебекинского округа пострадали не менее 9 человек. По данным губернатора, 1 июня Шебекинский округ находится под непрекращающимся обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ сообщило, что с утра украинские боевики пытались проникнуть на территорию региона группами общей численностью до роты, при поддержке бронетехники, в том числе 5 танков. Ответным ударами около полусотни нападавших были уничтожены, оставшиеся в живых бежали. Администрация районов и городов продолжают эвакуацию людей в безопасные места. Огонь по Шебекино украинцы вели из РСЗО «Град» со стороны ВСУ. За решительные действия по спасению горожан президент России наградил мэра Шебекино Орденом мужества и напомнил, что власти готовы оказывать людям на местах любую помощь.

«Ахмат» ведет наступление на новом участке СВО

Апты Алаудинов, замкомандующего 2-м армейским корпусом и командир отряда спецназначения «Ахмат» сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке в зоне СВО. По словам Алаудинова, часть сил и средств «Ахмата» осталась на прежнем участке. В подчинение командира определен один полк, еще два полка подготавливаются. Ранее, как сообщило Миноброоны, на Марьинском тактическом направлении вели успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

Залужный просил у Милли больше дальнобойных снарядов и ракет

Валерий Залужный, главком ВСУ, в ходе телефонного разговора с главою Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли рассказал о планах ВСУ по проведению наступления и потребовал активнее поставлять Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды. Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем ПВО и напомнил, что Киев с нетерпением ожидает поставки истребителей F-16. Обещанного три года ждут.

Киев поднял тарифы на транспортировку российской нефти

Киев с 1 июня на четверть увеличил тарифы на транспортировку «черного золота» по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию. С начала лета тариф на прокачку российской нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через незалежную - уже второе с начала текущего года. С 1 января 2023 года самостийная задрала тарифы на прокачку через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну нефти. Привыкли сидеть на трубе, свесив ножки.

Глава ЮАР направил Министров в Европу для разъяснения позиции по Украине

Сирил Рамафоса, президент ЮАР заявил, что четыре министра республики направлены в страны G7. Они — посланники для разъяснения африканской миротворческой миссии. И толкователи позиции ЮАР по конфликту в незалежной. Рамафоса, объясняя, что его страна работает над созданием более справедливого мирового порядка, заявил: «Я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов». А гендиректор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Цель - помощь в налаживании диалога между двумя странами.

Белорусскую теннисистку провоцировала репортер из незалежной

Арина Соболенко, белорусская теннисистка, отказалась общаться с украинской журналисткой после матча второго круга Открытого чемпионата Франции. Репортер из незалежной на послематчевой пресс-конференции после победы Соболенко над соотечественницей Ириной Шиманович интересовалась не матчем, а тем, поддерживает ли спортсменка президента своей страны и что она думает о ситуации на Украине. Соболенко отреагировала так: «Я не буду ничего вам комментировать, спасибо за вопрос». Журналист из незалежной настаивала «Вы не маленькая, Арина. Вы так делаете, потому что не можете говорить?». Теннисистка вновь отказалась отвечать. У Киева так много лишних денег, чтобы отправлять на такие турниры столь «талантливых» журналистов?