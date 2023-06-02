Валерий Залужный потребовал активнее поставлять Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Олег Чехов, глава пресс-центра группировки «Восток», сообщил, что РСЗО «Смерч» поразили украинский пункт управления в Трудовом на Запорожском направлении. Он также рассказал, что экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» сожгли два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного. На этом направлении мотострелки огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового. Расчеты САУ «Гвоздика» нанесли удары по живой силе противника в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке. В те же сутки на Южно-Донецком направлении военные группировки «Юг» уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет ПРК в районе Пречистовки и поразили опорный пункт националистов южнее Водяного.
Джина Раймондо, министр торговли США, сообщила, что американские власти продлили временную отмену тарифов на импорт украинской стали еще на один год. Украина до 2022 года была 13-м в мире производителем стали. 80 из каждых ста тонн продукции шли на экспорт, в том числе за океан. Так Вашингтон помогает Киеву в сохранении экспортных прибылей от важной для страны продукции. Раймондо заявила: «За последний год США обеспечили столь необходимый рынок для стали, которую Украина может экспортировать. Таким образом, американцы напрямую поддерживают граждан Украины, многие из которых полагаются на сталелитейную промышленность Украины в плане своего экономического благополучия». Они полагаются на немецкие пособия, а также польские поля клубники и яблоневые сады в плане своего благополучия.
Вячеслав Гладков, белгородский губернатор сообщил, что при очередном обстреле обстрела ВСУ Шебекинского округа пострадали не менее 9 человек. По данным губернатора, 1 июня Шебекинский округ находится под непрекращающимся обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ сообщило, что с утра украинские боевики пытались проникнуть на территорию региона группами общей численностью до роты, при поддержке бронетехники, в том числе 5 танков. Ответным ударами около полусотни нападавших были уничтожены, оставшиеся в живых бежали. Администрация районов и городов продолжают эвакуацию людей в безопасные места. Огонь по Шебекино украинцы вели из РСЗО «Град» со стороны ВСУ. За решительные действия по спасению горожан президент России наградил мэра Шебекино Орденом мужества и напомнил, что власти готовы оказывать людям на местах любую помощь.
Апты Алаудинов, замкомандующего 2-м армейским корпусом и командир отряда спецназначения «Ахмат» сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке в зоне СВО. По словам Алаудинова, часть сил и средств «Ахмата» осталась на прежнем участке. В подчинение командира определен один полк, еще два полка подготавливаются. Ранее, как сообщило Миноброоны, на Марьинском тактическом направлении вели успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».
Валерий Залужный, главком ВСУ, в ходе телефонного разговора с главою Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли рассказал о планах ВСУ по проведению наступления и потребовал активнее поставлять Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды. Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем ПВО и напомнил, что Киев с нетерпением ожидает поставки истребителей F-16. Обещанного три года ждут.
Киев с 1 июня на четверть увеличил тарифы на транспортировку «черного золота» по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию. С начала лета тариф на прокачку российской нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через незалежную - уже второе с начала текущего года. С 1 января 2023 года самостийная задрала тарифы на прокачку через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну нефти. Привыкли сидеть на трубе, свесив ножки.
Сирил Рамафоса, президент ЮАР заявил, что четыре министра республики направлены в страны G7. Они — посланники для разъяснения африканской миротворческой миссии. И толкователи позиции ЮАР по конфликту в незалежной. Рамафоса, объясняя, что его страна работает над созданием более справедливого мирового порядка, заявил: «Я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов». А гендиректор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Цель - помощь в налаживании диалога между двумя странами.
Арина Соболенко, белорусская теннисистка, отказалась общаться с украинской журналисткой после матча второго круга Открытого чемпионата Франции. Репортер из незалежной на послематчевой пресс-конференции после победы Соболенко над соотечественницей Ириной Шиманович интересовалась не матчем, а тем, поддерживает ли спортсменка президента своей страны и что она думает о ситуации на Украине. Соболенко отреагировала так: «Я не буду ничего вам комментировать, спасибо за вопрос». Журналист из незалежной настаивала «Вы не маленькая, Арина. Вы так делаете, потому что не можете говорить?». Теннисистка вновь отказалась отвечать. У Киева так много лишних денег, чтобы отправлять на такие турниры столь «талантливых» журналистов?