Алла Пугачева нажила неприятности в Израиле: вот что случилось

Аллу Пугачеву лишили пособия в Израиле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Аллу Пугачеву лишили пособия в Израиле. Причиной стала пенсия Примадонны, которую она получает в России.

После переезда за границу Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России. Из-за этого Примадонна не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в размере 49 000 рублей, передает Woman.ru.

Социальное пособие пенсионера - так называемая "ашламат ахнаса" - зависит от дохода. Если в стране происхождения репатрианта имеется пенсия или иной доход, то это может повлиять на размер пособия в Израиле.

Поскольку Пугачева сохраняет российское гражданство, то продолжает получать все полагающиеся ей выплаты на Родине. Так, в Москве артистке полагается субсидия мэра за звание народной артистки СССР. Нескольких тысяч рублей Алла Борисовна получает как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. В итоге пенсия звезды составляет 55 000 рублей.

Стоит отметить, что недавно стало известно о том, что вся семья певицы покинула Россию. Так, старшая дочь знаменитости Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Вот уже год как в Штатах живет и старший внук Примадонны. Никита Пресняков тайно покинул Россию и теперь активно делится фото своей заграничной жизни. До недавнего времени тайной оставалась лишь информация о младшем внуке певицы Дени Байсарове. Однако на днях стало известно, что и он уехал из России.