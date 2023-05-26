Вся семья Аллы Пугачевой покинула Россию

Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева не комментирует информацию о том, где находятся ее близкие. Сама Примадонна обосновалась с пятым мужем и близнецами Лизой и Гарри в Израиле. Из соцсетей было известно, что старшая дочь певицы Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Вот уже год как в Штатах живет и старший внук Примадонны. Никита Пресняков тайно покинул Россию и теперь активно делится фото своей заграничной жизни. До недавнего времени тайной оставалась лишь информация о младшем внуке певицы Дени Байсарове. Однако на днях стало известно, что и он уехал из России.

Заявление о том, что Дэни Байсаров находится за океаном, подтвердила бывшая домработница Аллы Пугачевой. Знаменитая Людмила Дороднова сказала о том, что Кристина Орбакайте воссоединилась с детьми и мужем Михаилом Земцовым, пишут 7 Дней.

При этом в Москве у всех членов семьи Аллы Борисовны осталась роскошная недвижимость. Поэтому вряд ли речь идет об эмиграции звездной семьи. У самой Примадонны в Грязи построено имение. Замок оценивают в миллиард рублей. Ходили слухи о продаже шестиэтажной недвижимости, но это так и осталось лишь слухами.

Квартиры в центре Москвы и дачи за городом стоят сотни миллионов. Примадонна никогда не скупилась на дорогие подарки самым близким.

Так, дочери досталась легендарная квартира на Тверской. Просторные апартаменты с окнами в пол и высокими потолками оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.

На младшего внука Дени Байсарова артистка переписала просторные апартаменты в Филипповском переулке с видом на Храм Христа Спасителя. В свое время роскошную недвижимость Алле Борисовне подарил тогда еще зять Руслан Байсаров. Сейчас квартиры похожей планировки в Филипповском переулке можно купить минимум за 300 миллионов рублей.

Никите Преснякову досталась дача на Истре. Правда, старший внук Пугачевой решил продать трехэтажный особняк за 200 млн рублей. При этом певец уверяет, что никакого американского гражданства у него нет.

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