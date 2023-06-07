Работа артиллерии ВСУ под Авдеевкой. Фото: REUTERS

Шойгу оценил попытки украинской армии атаковать

Сергей Шойгу, глава оборонного ведомства России, сообщил, что в течение трех суток ВСУ пытались масштабно наступать на семи участках фронта. Министр обороны заявил: «Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские бойцы проявили мужество и героизм. Своих целей противник не добился, понес несопоставимые потери». За три дня боевых действий на всех направлениях, по словам Шойгу, потери украинских подразделений оказались таковы: до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 артиллерийских орудий. По данным главы оборонного ведомства России, при отражения наступления ВСУ погибли 71 российский военнослужащий и 210 получили ранения. Среди подбитых танков ВСУ — немецкие "леопарды" и французские бронемашины. Немец, перец, колбаса.

Ходаковский рассказал, что противник не смог закрепиться в Новодонецком

Александр Ходаковский, комбат «Востока» и замглавы Росгвардии по ДНР, заявил, что ВСУ не сумели прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении в районе Новодонецкого. По словам комбата, к вечеру 5 июня этот населенный пункт был почти полностью под контролем ВСУ, «за исключением нескольких улиц», но к 6 июня контроль российских военных над Новодонецким был восстановлен, а враги отползли. Комбат отметил: «Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске». И подчеркнул, что «отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу». Так выпьем же за связь без брака!

Что происходит после подрыва украинцами Каховской ГЭС

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, после удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС за полсуток упал на 2,5 метра. Он полагает, что, возможно, уровень воды в районе ЗАЭС еще упадет до семи метров. Балицкий подчеркнул, что падение воды в Днепре в связи с частичным разрушением Каховской гидроэлектростанции не окажет большого влияния на Запорожскую область, хотя ущерб сельскому хозяйству региона будет ощутимым, так как воды для орошения хватит не более, чем на два месяца. При это в соседней, Херсонской области 6 июня началась эвакуация населения с левобережья Днепра — подтопление грозит полутора десяткам городов и поселков с общим населением более 25 тысяч человек (три уже полностью затоплены). Россия поставит вопрос о теракте на Каховской ГЭС в ООН. К ногтю их!

В Евросоюзе все меньше хотят поддерживать украинских беженцев

Илва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам, высказала опасения, что в ряде стран Евросоюза все меньше хотят поддерживать украинских беженцев на государственном уровне. Хотя на западе Старого Света поддержка сбежавших из незалежной остается неизменной, в некоторых государствах ЕС все чаще проявляется «усталость от солидарности». Специальный советник ЕС по Украине Лодевейк Ашер с тревогой отмечает: «Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним доходом в принимающих обществах. Дискуссия о беженцах может быть использована в качестве оружия, чтобы посеять раскол в ЕС». Зачем у вас что-то сеять — спросите у поляков и немцев, они уже пожинают плоды «гостеприимства».

В Швейцарии не хотят видеть и слышать Зеленского

Швейцарская народная партия, выступающая за строгое соблюдение Швейцарией нейтралитета, выступила резко против выступления по видеосвязи в парламенте страны президента Украины. Не захотели видеть и слышать Владимира Зеленского 58 депутатов законодательного ордена этой альпийской страны. Выступление украинского лидера планировалось на 15 июня. Есть комедии начала 2000-х — посмотрите, может, получите удовольствие.

Украинский защитник стоит на страже ворот российского клуба

Денис Кулаков, украинский игрок российского ФК «Урал», продлил контракт с клубом из Екатеринбурга до лета 2024 года. Защитник также останется капитаном команды. Бывший игрок днепропетровского «Днепра» и донецкого «Шахтера» вошел состав «Урала» в 2015-м году. За екатеринбургский клуб он провел 231 матч, забил один мяч, сделал 27 результативных передач. Политическая ситуация украинского защитника одного из старейших футбольных клубов России, похоже, волнует в десятую очередь. Трава на бутсах не пахнет.

Минкульт Украины изгонит монахов из Лавры за 72 часа

Александр Ткаченко, министр культуры незалежной, заявил, что комиссия Минкульта Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре. Итог ее трудов таков: монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны освободить помещения обители за трое суток. По словам министра культуры Украины, теперь, после того как заповедник направил свое требование УПЦ о безотлагательном освобождении помещений монастыря, прекращении использования и возвращении заповеднику его имущества, каноническая УПЦ просто обязана очистить от своего присутствия это святое место в течение трех рабочих дней с момента получения документов. Персональный котел уже обкладывают хворостом.

Зеленский вновь оскорбил понтифика — на этот раз заочно

Шестой президент незалежной в Киеве встретился с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Зеленский заявил гостю с Апеннин, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру. После встречи с посланником Ватикана по урегулированию на Украине, украинский лидер заявил, что Киев рассматривает только свой путь к миру. И призвал католическую церковь внести вклад в реализацию пункта украинского мирного плана об обмене удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Трагикомик всерьез считает, что он уже выше Папы. На третьем широком шаге штаны порвутся.

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