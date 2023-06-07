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Звезды7 июня 2023 19:45

Разбитой инсультом Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже

Актриса перенесла инфаркт головного мозга
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Лидия Федосеева-Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина.

Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации. 84-летняя актриса попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Спустя двое суток стало известно, что пенсионерке стало хуже. Из-за инфаркта головного мозга ее спасают электрокардиостимулятором.

Лидии Федосеевой-Шукшиной диагностировали инфаркт головного мозга. Актриса якобы пережила его еще в мае. На днях ей стало совсем плохо. Звезду госпитализировали в реанимацию. "В настоящий момент врачи проводят полное обследование звезды", - рассказал источник.

Инфаркт мозга - тяжелое патологическое состояние, характеризующееся некрозом тканей мозга. Он возникает вследствие ишемического инсульта.

Спустя два дня у актрисы возникли проблемы с сердцем. Сейчас Лидия Николаевна в тяжелом состоянии. Медики приняли решение установить ей кардиостимулятор из-за нарушений ритма сердца.

Младшая дочь актрисы заявила, что не может раскрывать данные о здоровье старенькой мамы. "Все медицинские данные по поводу пациента засекречены", - цитирует наследницу Пятый канал.

По ее словам, сейчас родительница проходит терапию. "Я просто всех призываю к деликатности момента. Все под Богом ходим", - подчеркнула Ольга.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниФедосеева-Шукшина: досье KP.RU