Что скрывает семья Лидии Шукшиной после сообщений об инсульте актрисы

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известие о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной не на шутку напугало поклонников актрисы. Сообщалось, что знаменитость попала в реанимацию с инсультом. Младшая дочь звезды экрана поведала свою версию случившегося.

Лидия Федосеева-Шукшина в последнее время вела затворнический образ жизни и почти не появлялась на людях. 84-летняя актриса проживает вместе с младшей дочерью Ольгой. Лишь иногда в прессу просачивались новости о здоровье артистки. Последние сообщения о том, что знаменитость якобы разбил инсульт, невероятно огорчили публику.

Близкая подруга Лидии Николаевны поспешила успокоить общественность. "Она проходит обследование. Врачи делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировалось", - туманно сообщила Юлия Вербицкая-Линник.

По словам женщины, подле Шукшиной неотступно находится ее дочь Ольга. "Она проживает постоянно с актрисой. Именно Оля и вызвала незамедлительно медиков, когда поняла, что мама почувствовала себя плохо. Лидия Николаевна находится в надежных руках врачей", - цитирует ее сайт mk.ru.

Семья не говорит о диагнозе Шукшиной. Инсульт не опровергают. Но и не подтверждают. Сообщают лишь о том, что врачи проводят обследование. "Сейчас это очень важно установить точный диагноз", - говорят близкие.

Дочь знаменитости и вовсе поведала, что мама "на очередном плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений города Москвы". "Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум по этому поводу", - цитирует ее РИА Новости.

Она подчеркнула, что "находится с матерью постоянно, круглосуточно и неотступно". Женщина не сомневается, что с родительницей все будет хорошо.