Татьяна Судец рассказала о горькой участи Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лидия Федосеева-Шукшина вот уже несколько дней находится в реанимации. Медикам удалось стабилизировать состояние актрисы, у которой заподозрили инсульт и проблемы с сердцем. Рядом с 84-летней артисткой находится ее дочь Ольга Шукшина. Друзья очень переживают за состояние Лидии Николаевны.

Диктор Татьяна Судец когда-то близко дружила с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Но год назад между пенсионерками пробежала черная кошка. Это случилось после того, как Лидия Николаевна обвинила свою подругу и правую руку Татьяну Парамонову в финансовых махинациях. Судец посчитала это вопиющей несправедливостью и прервала общение с актрисой.

По слова диктора, сейчас никто никто не знает, где актриса и что с ней происходит на самом деле. "Я не знаю, что с ней происходит. Я с ними не общаюсь. Не знаю, кто с ней сейчас рядом. За что боролась, на то и напоролась. Потому что никто не хочет с ней общаться", - цитирует диктора сайт mk.ru.

Напомним, о госпитализации Лидии Николаевны стало известно 5 июня. Младшая дочь актрисы заявила, что не может раскрывать данные о здоровье старенькой мамы. "Все медицинские данные по поводу пациента засекречены", - сообщала наследница.

По ее словам, сейчас родительница проходит терапию. "Я просто всех призываю к деликатности момента. Все под Богом ходим", - подчеркнула Ольга.

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