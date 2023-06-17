Молодая жена сбежала от Дмитрия Диброва: "Начался новый этап"

Полина Наградова улетела от Дмитрия Диброва на Алтай Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Дибров обрел личное счастье лишь с четвертой попытки. Его молодая супруга Полина Наградова родила троих сыновей. Многодетная мама не из тех, кто сидит на шее у знаменитого мужа. Она каждый день совершенствуется и делится своими знаниями с другими женщинами. Для этого Полина несколько лет назад создала клуб единомышленниц. Участницы кружка много путешествуют.

Молодая жена сбежала от Дмитрия Диброва. Полина Наградова улетела из душной Москвы на Алтай.

Она вместе с другими женщинами наслаждается единением с природой. Дамы спят в палатке на свежем воздухе при семи градусах тепла. Женщины спасаются от холода простынями с электроподогревом. "Сейчас начался мой новый этап в жизни", - заявила основательница клуба для представительниц прекрасного пола, заскучавших в тени обеспечивающих их мужей.

Отметим, ранее Полина сильно переживала из-за увольнения знаменитого мужа из шоу "Кто хочет стать миллионером?". Женщина волновалась, что ее большой семье, где единственным кормильцем является 63-летний телеведущий, придется голодать. А именитому супругу придется забыть о шелковых носках по шесть тысяч рублей за пару.

К счастью для многодетной мамы, ее благосостояние не ухудшилось. По словам Диброва, он "ни копейки не потерял". Правда, пока не знает, чем будет заниматься. "Я задумался: «Что именно я могу делать в нынешний прайм-тайм?». Меня не интересует ни мужское, ни женское. Сейчас нужна только развлекаловка. А чем я буду развлекать?" - размышлял артист.