Максим Галкин* переступил последнюю черту

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Иноагент Максим Галкин* угодил в новый скандал. Пятого мужа Аллы Пугачевой проверят на спонсорство терроризма. Поводом стали недавние выступления шоумена в Турции. Оказывается, его гастроли по всему миру организует команда с Украины.

Российские активисты посмотрели выступления Максима Галкина в Анталье и были поражены поведением артиста. Со сцены муж Аллы Пугачевой призывал зрителей не снимать его, потому что, по его словам, организаторов концерта, "замечательных ребят с Украины", могут оштрафовать.

В России считают, что организаторы могут отправлять деньги на поддержку ВСУ. В этой связи они просят МВД и Генпрокуратуру проверить иноагента, который, похоже, переступил последнюю черту, и признать спонсором терроризма, если он нарушил закон.

А ведь недавно артист обратился в российский суд, чтобы избавиться от статуса иноагента. Но желаемого ему достичь не удалось. "В удовлетворении исковых требований отказать", - постановила Фемида.

К слову, в свою новую программу юморист добавил и шутки про заклятого друга Филиппа Киркорова. "Мне иногда кажется, он понял, что политическое убежище ему Европа точно не предоставит и теперь надеется на сексуальное", - не моргнув глазом, заявил шоумен на концерте в Турции.

В тот вечер Максим упомянул и супругу. Народ призывает лишить ее званий из-за резких высказываний о Родине. Однако Галкин убежден, что они с женой в этом плане неуязвимы. "Один не брал госнаград, вторая брала давно и у других", - иронизирует юморист.

Ранее шоумен высказался о своей эмиграции. Мол, рассматривал переезд к падчерице Кристине Орбакайте. "У меня был выбор, куда эмигрировать, так чтоб на ПМЖ, - либо по маме в Израиль, либо в Америку. Там у старшей дочери хорошая недвижимость", - сообщил он.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов